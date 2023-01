Naraził się kolegom z reprezentacji. Burza w Niemczech

Jednym z najbardziej zapadających w pamięć wydarzeń podczas mundialu w Katarze, był niewątpliwie gest reprezentacji Niemiec przed meczem otwarcia z Japonią. Zawodnicy naszych zachodnich sąsiadów na przedmeczowym zdjęciu zasłonili usta. Było to nawiązanie do zamieszania wokół opasek z napisem "One Love" oraz krytycznego stosunku FIFA do jakichkolwiek przejawów jedności ze społecznością LGBT.

Goretzka zbiera żniwo protestu podczas mundialu. Piłkarze Bayernu zwrócili się przeciwko niemu

Jak ustalili dziennikarze "Kickera", pomysłodawcą akcji protestacyjnej był pomocnik Leon Goretzka i jego zespół PR. Już po mistrzostwach świata na jaw wyszło, że tylko nieliczni zawodnicy reprezentacji popierali ten pomysł. Reszta nie chciała robić nic, choć ostatecznie zasłoniła usta. ARD podaje natomiast, że właściwie tylko Manuel Neuer poparł inicjatywę Goretzki.

To sprawiło, że wielu kolegów z drużyny odwróciło się od Goretzki. Nie tylko z kadry, ale i Bayernu Monachium, gdzie piłkarz występuje na co dzień. Nie ujawniono jednak konkretnych nazwisk piłkarzy.

Czy podejście kolegów z zespołu wpłynie na pozycję pomocnika w klubie? 27-latek jest podstawowym elementem drużyny z Monachium. Po opuszczonym początku sezonu z powodu kontuzji kolana Goretzka prawie w każdym kolejnym spotkaniu wychodził na boisko w wyjściowej "jedenastce". W 11. meczach ligowych strzelił 3 bramki i zanotował 1 asystę. Zawodnik pokazał się również z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W pięciu meczach w europejskich pucharach dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców i popisał się 3 asystami.

Po 15. kolejkach Bayern zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 34 punktów. Na drugiej lokacie plasuje się Freiburg (30 pkt), a podium uzupełnia RB Lipsk (28 pkt). Drużyna z Monachium pierwszy mecz po mundialowej przerwie rozegra 20 stycznia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Lipskiem.