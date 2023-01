Bayern sięga po niechcianego piłkarza. Niespodziewany transfer. Ultrakrótka umowa

Bayern Monachium nie dokonał jeszcze żadnego transferu tej zimy. Mimo dużej liczby wzmocnień latem Julian Naglesmann miał problem z obsadzeniem defensywy. Zwłaszcza jej lewej strony, odkąd kontuzji doznał Lucas Hernandez, który zerwał więzadła krzyżowe i już nie zagra to końca tego sezonu. Dlatego zespół z Bawarii postanowił wykorzystać dobrą okazję, która pojawiła się na rynku transferowym w osobie Daleya Blinda.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy kadry polskich skoczków. Trenerzy zdradzają swoje narzędzia i rytuały. Jest jeden związany z flagą!

Daley Blind ma zostać piłkarzem Bayernu Monachium. Transfer może zostać dopięty jeszcze w tym tygodniu

W zeszłym tygodniu Daley Blind niespodziewanie rozwiązał kontrakt z Ajaxem Amsterdam, o czym szerzej pisaliśmy ->>> TUTAJ. W tym sezonie doświadczony Holender opuścił zaledwie jeden mecz Eredivisie, będąc jednym z ważniejszych piłkarzy pierwszego składu. Dodatkowo na mundialu zagrał we wszystkich meczach, zdobywają bramkę i notując asystę w wygranym 3:1 spotkaniu 1/8 finału ze Stanami Zjednoczonymi. 32-latek grał po 90 minut, a tylko w ćwierćfinale z Argentyną wystąpił przez 64 minuty.

Boniek ma dość dyskusji o selekcjonerach. I wypala: "Jesteśmy upośledzeni umysłowo"

Niespodziewanie po MŚ piłkarz poprosił o rozwiązanie umowy z Ajaxem, która obowiązywała do czerwca 2023 roku. Rozstanie legendy z klubem z Amsterdamu, którego jest wychowankiem, odbyło się zatem w ponurej atmosferze, ale być może Blind wiedział, że szybko znajdzie nowego pracodawcę i zagra jeszcze w jednym wielkim klubie.

Jak podają Mike Verweij z "De Telegraaf" oraz David Ornstein z "The Athletic" Daley Blind ma zostać nowym piłkarzem Bayernu Monachium. Początkowo chodziły słuchy, że może on trafić do ligi belgijskiej pod skrzydła Marka van Bommela, który chciałby go u siebie w klubie z Antwerpii. Jak widać, Holender obrał zupełnie inny kierunek. Oba źródła podają, że zawodnik jeszcze we czwartek może pojawić się w Niemczech, aby przejść testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Blind ma związać się z Bayernem półroczną umową z możliwością przedłużenia jej o 12 miesięcy. Inne źródła podają jednak, że kontrakt nie będzie zawierał opcji przedłużenia. Musimy poczekać zatem na oficjalny komunikat.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Daley Blind ma na koncie 99 występów w reprezentacji Holandii. W trakcie swej kariery występował w takich klubach jak Ajax Amsterdam, FC Groningen i Manchester United. Lewy obrońca ma w swoim dorobku siedem mistrzostw Holandii, dwa Puchary i Superpuchary, Puchar i Superpuchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej oraz Ligę Europy wygraną w 2017 roku z Manchesterem United. W 2014 roku wybrano go Piłkarzem Roku w Holandii.

To koniec. Mateu Lahoz ogłosił przejście na emeryturę