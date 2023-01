Głośny transfer Bayernu o krok. Zastępca Neuera znaleziony

Dotychczasowy podstawowy bramkarz i kapitan Bawarczyków, Manuel Neuer, w przerwie między rundami doznał złamania nogi podczas jazdy na nartach. Tym samym wykluczył swoją grę w dalszej części sezonu i to kluczowej dla klubu z Monachium, który celuje w najwyższe cele w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy kadry polskich skoczków. Trenerzy zdradzają swoje narzędzia i rytuały. Jest jeden związany z flagą!

Bayern postawił na sprawdzoną opcję

Zmiennikiem Neuera był 34-letni Sven Ulreich, ale to zawodnik, który nie gwarantuje wystarczającego poziomu. Natomiast wypożyczony do AS Monaco Aleksander Nuebel nie jest zainteresowany powrotem do Monachium. Mistrzowie Niemiec interesowali się kilkoma golkiperami, w tym, chociażby Marokańczykiem Bono, który zachwycił na mistrzostwach świata w Katarze, ale ostatecznie postawiono na sprawdzoną w Bundeslidze opcję — Yanna Sommera.

Dawid Kownacki może zastąpić wicemistrza świata. Mocny transfer

Według "Sky" Szwajcar uzgodnił już indywidualnie warunki kontraktu. Do finalizacji transferu pozostaje jedynie dogadanie się z jego dotychczasowym klubem, Borussią Mönchengladbach. Jej władze nie zamierzają robić przeszkód, tym bardziej że kontrakt 34-latka kończy się wraz z aktualnym sezonem, ale przed tym chcą znaleźć odpowiednie zastępstwo.

Yann Sommer barwy Gladbach reprezentuje od 2014 roku, gdy trafił tam z FC Basel. Przez blisko dekadę zagrał 335 spotkań.