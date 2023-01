Przełom ws. Hallera. Borussia wreszcie przekazała dobre wieści

Sebastian Haller przeniósł się tego lata do Borussii Dortmund. Iworyjczyk nie zdołał jeszcze zadebiutować w nowym klubie, ponieważ w lipcu zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór jądra. - Ta wiadomość brutalnie nas dotknęła. Będziemy grać dla niego - skomentował tę sytuację trener Borussii Edin Terzić.

Sebastian Haller wrócił do treningów

Napastnik rozpoczął leczenie, które miało go wykluczyć z gry na kilka miesięcy. W listopadzie zakończył chemioterapię, ale na tym jego walka z nowotworem się nie zakończyła. Haller musiał dodatkowo przejść dwie operacje. Mówiło się, że w związku z tym Borussia może ściągnąć nowego napastnika. W styczniu niemiecki klub przekazał w końcu dobre wieści w sprawie Hallera. Poinformował, że wrócił do treningów i ma nawet pojechać z resztą drużyny do Marbelli na obóz treningowy.

- W końcu wróciłem. To nie było łatwe, ale z waszym wsparciem wszystko stało się prostsze. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się na stadionie i wygramy kilka meczów - powiedział Haller w filmiku opublikowanym na Twitterze. Obecnie napastnik bierze udział jedynie w treningu siłowym i kondycyjnym, a dopiero później przejdzie do pracy z piłką. Borussia ma nadzieję, że zdoła zadebiutować w klubie jeszcze w tym sezonie. - Bardzo się cieszymy, że wrócił - powiedział dyrektor sportowy niemieckiego klubu Sebastian Kehl.

Choroba Hallera bardzo skomplikowała sytuację Borussii Dortmund. Karim Adeyemi i Anhony Modeste, którzy mieli zastąpić Iworyjczyka, bardzo rozczarowali. Zespół nie prezentował się najlepiej od początku sezonu i obecnie zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 25 punktów. Do liderującego Bayernu Monachium traci dziewięć punktów. Rozgrywki ligowe wznowi 22 stycznia. Tego dnia zmierzy się z Augsburgiem.

