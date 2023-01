Szwajcar podjął decyzję. Chce zastąpić Neuera w Bayernie. Poinformował swój klub

Yann Sommer trafił do Borussii Moenchengladbach w lipcu 2014 roku. Szwajcar znakomicie spisuje się między słupkami i już wielokrotnie ratował drużynę z opresji. Kontrakt bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale wydaje się, że nie wypełni go w całości. Zainteresowany jego usługami jest Bayern Monachium. Co więcej, Sommer także wyraził chęć dołączenia do zespołu mistrza Niemiec.

Bayern Monachium desperacko poszukuje zastępcy Manuela Neuera. 36-latek uległ wypadkowi podczas jazdy na nartach i złamał nogę. Kontuzja wykluczy go z gry do końca sezonu. Media informowały o kilku kandydatach na stanowisko bramkarza mistrzów Niemiec, a najpoważniejszym z nich jest właśnie Sommer. Przemawiają za nim nie tylko umiejętności, ale również znajomość języka niemieckiego. Władze Bayernu skontaktowały się już nawet z jego pracodawcą.

Jak donosi "Sueddeutsche Zeitung", Szwajcar również jest zwolennikiem tego transferu. Miał już nawet poinformować władze Borussi o tym, że chce zmienić otoczenie tej zimy. Niemiecki klub przystał na żądania piłkarza i wycenił go. Cena wywoławcza wynosi pięć milionów euro. Jak donoszą zagraniczne media, Borussia zastrzegła, że nie będzie nawet rozważać niższych ofert. Klub próbuje skorzystać z okazji, że Bayern znalazł się w trudnej sytuacji i nie ma czasu na negocjacje.

Bawarczycy rywalizują na trzech frontach - Bundesliga, Puchar Niemiec i Liga Mistrzów - dlatego chcą pozyskać wysokiej jakości bramkarza, który idealnie zastąpi Neuera między słupkami. Wcześniej drużyna rozważała też skrócenie wypożyczenia Alexandra Nuebela do Monaco. Niechętny takiemu ruchowi był jednak sam zawodnik. Dodatkowo media informowały o zainteresowaniu osobą Kevina Trappa z Eintrachtu Frankfurt. Wciąż nie wiadomo kto zastąpi Neuera, ale jedno jest pewne - nowy bramkarz najpóźniej 6 stycznia ma stawić się w Monachium.

Yann Sommer wystąpił w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie - w czterech z nich zachował czyste konto. Łącznie w barwach Borussii Moenchengladbach rozegrał 335 meczów - w 90 nie wpuścił ani jednej bramki. Był również podstawowym golkiperem reprezentacji Szwajcarii na mistrzostwach świata w Katarze. Dotarł z drużyną do 1/8 finału, a tam uległ Portugalii aż 1:6.