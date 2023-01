Rywal Grabary przed wielką szansą. Ta oferta spadła mu z nieba

Choć Mathew Ryan i Kamil Grabara wspólnie reprezentują barwy FC Kopenhagi, ich relacje nie należą do najlepszych. Ryan, który latem trafił do stolicy Danii z Realu Sociedad, nie mógł pogodzić się z tym, że Grabara wrócił po kontuzji do bramki Kopenhagi. Mówił o tym, że o grze Grabary decyduje "polityka", a niedługo później Polak odgryzł mu się zgryźliwym komentarzem po błędzie Ryana w meczu Argentyna - Australia (2:1) na mundialu w Katarze. "To na pewno musiała być polityka" - napisał polski bramkarz na Twitterze.

Kamil Grabara zostanie bez rywala? Mathew Ryan może trafić do Bundesligi

Choć jak zapewnia trener Kopenhagi Jacob Neestrup, konflikt Polaka i Australijczyka miał zostać wyjaśniony przez klub, coraz więcej wskazuje na to, że Mathew Ryan już w styczniu opuści FC Kopenhagę. Tym bardziej że jego klauzula odejścia wynosi zaledwie 500 tysięcy euro.

Jak informuje Florian Plettenberg z niemieckiego "Sky Sport", poważnie zainteresowana ściągnięciem Ryana ma być Borussia Moenchengladbach. Ósmy klub Bundesligi rozpatruje Australijczyka jako następcę Szwajcara Yanna Sommera, którym interesują się szukający zastępcy dla kontuzjowanego Manuela Neuera Bayern Monachium, a także Manchester United.

Według Plettenberga jednak, Borussia nie jest jedyną opcją dla Ryana, który podobno ma także oferty z krajów z Holandii oraz Anglii.

30-letni Matthew Ryan to były bramkarz Clubu Brugge, Valencii, Genku, Brighton, Arsenalu oraz Realu Sociedad. Australijczyk ma także 79 występów w reprezentacji swojego kraju.