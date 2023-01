Zdaniem "Bilda" to będzie następca Neuera w Bayernie. We Francji wygrał wszystko

Bayern Monachium pilnie musi znaleźć bramkarza, który zastąpi kontuzjowanego Manuela Neuera. Naturalnym kandydatem jest Alexander Nuebel, wypożyczony do AS Monaco. Niemcy chcieli skrócić jego wypożyczenie, ale golkiper nie kwapi się do powrotu. Wobec tego Bawarczycy spojrzeli w kierunku ligowego rywala.

Kevin Trapp następcą Manuela Neuera w Bayernie Monachium? Tak twierdzi "Bild"

Jak informuje niemiecki "Bild" Bayern jest zainteresowany pozyskaniem Kevina Trappa. Niemiec występuje obecnie w Eintrachcie Frankfurt, gdzie spisuje się bardzo dobrze. Mistrzowie kraju kontaktowali się już z agentem piłkarza, ale do tej pory do ich ligowego rywala nie wpłynęła żadna oferta. Trapp ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. Klub chciałby przedłużyć umowę z 32-latkiem. Wszystko zależeć więc będzie od decyzji zawodnika.

Kevin Trapp występuje w ekipie Eintrachtu od 2019 roku, kiedy to przeniósł się tam z PSG za 7 mln euro. Dzięki jego dobrej postawie zespół potrafił wygrać w 2022 roku Ligę Europy. W tym sezonie wystąpił w 24 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, gdzie sześć razy zachował czyste konto. Bramkarz w przeszłości z PSG trzy razy wygrywał mistrzostwo Francji i tyle samo razy Puchar Francji, a także Puchar Ligi Francuskiej oraz pięć Superpucharów Francji.

W ostatnich latach Manuel Neuer był niepodważalnym numerem jeden w bramce Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec. Niestety kontuzja, której nabawił się podczas grudniowego wypadu na narty w Alpach, może to brutalnie zmienić. Według ankiety przeprowadzonej przez portal "Kicker" prawie 70 procent kibiców uważa, że 36-letni golkiper przestanie być "jedynką" zarówno w klubie, jak i zespole narodowym. Choć sam Manuel Neuer tłumaczył, że jego wyjazd w bawarskie Alpy miał na celu wyczyszczenie głowy po bardzo nieudanym mundialu w Katarze, krótkie wakacje spędzone na nartach przyniosły zupełnie odwrotny efekt.

Do tej pory Manuel Neuer zagrał w 16 meczach Bayernu Monachium w tym sezonie i zachował siedem czystych kont. Z kolei Sven Ulreich nie puścił żadnej bramki w pięciu z ośmiu spotkań. Bayern Monachium wróci do gry 20 stycznia 2023 roku o godz. 20:30, kiedy to zagra przeciwko RB Lipsk. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna zdobył 34 punkty w 15 meczach i ma cztery punkty przewagi nad drugim Freiburgiem.