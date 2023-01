Gwiazdor stawia ultimatum Borussii Dortmund. Kluczowe spotkanie

W tym tygodniu ma dojść do spotkania, podczas którego Jude Bellingham poinformuje Borussię Dortmund o swoich planach - informuje dziennik "AS". W klubie nie mają złudzeń. Wiedzą, że Anglik "na 95 procent" oznajmi, że chce odejść do Realu Madryt.

