Bayern zdesperowany po kontuzji Neuera. Rozpoczął rozmowy ws. rewelacji mundialu

Podstawowy bramkarz i kapitan Bawarczyków doznał złamania nogi podczas jazdy na nartach, przez co wykluczył swoją grę w dalszej części sezonu. I to kluczowej dla klubu z Monachium, który celuje w najwyższe cele w Lidze Mistrzów.

Mundialem w Katarze zapracował na transfer do wielkiego klubu

Zmiennikiem Neuera był 34-letni Sven Ulreich, ale to zawodnik, który nie gwarantuje wystarczającego poziomu. Natomiast wypożyczony do AS Monaco Aleksander Nuebel nie jest zainteresowany powrotem do Monachium, więc Bayern chce skorzystać z otwierającego się wraz z początkiem roku okienka transferowego. Dziennikarze Santi Aouna oraz Hanif Ben Berkane zgodnie informują, że jednym z głównych kandydatów jest Yassine Bounou, znany również jako Bono, z hiszpańskiej Sevilli.

Marokańczyk ma kontrakt z Sevillą do 2025 roku, ale jest otwarty na nowe wyzwanie od stycznia. Przeprowadzka do Bayernu Monachium byłaby dla niego "złotą szansą", aby zagrać w barwach pretendenta do wygrania Champions League. Bono ma już również swoje lata - rocznik 1991 - więc mistrzowie Niemiec nie musieliby wydawać przesadnie dużo pieniędzy. Według portalu Transfermarkt jest wyceniany na 15 milionów euro.