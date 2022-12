Nie chce wracać do Bayernu. "Nie ma to większego sensu"

Bayern Monachium ma dosyć spory problem przed drugą częścią sezonu. Manuel Neuer złamał nogę podczas jazdy na nartach i już nie zagra w tym sezonie. "Cóż mogę powiedzieć, koniec roku mógłby być zdecydowanie lepszy. Kiedy próbowałem oczyścić głowę podczas jazdy na nartach, doznałem złamania dolnej części nogi" - napisał Neuer w mediach społecznościowych. Tym samym jedynym zdrowym bramkarzem w kadrze Bayernu został Sven Ulreich. Media zaczęły wymieniać potencjalnych kandydatów do zastąpienia Neuera, a jednym z nich był Alexander Nuebel.

Nuebel nie chce wracać do Bayernu Monachium. "Czuję się tutaj komfortowo"

Alexander Nuebel rozmawiał z dziennikiem "Bild" po meczu AS Monaco z Auxerre (3:2). Niemiecki bramkarz ustosunkował się do plotek, jakoby miał przedwcześnie wrócić do Bayernu z wypożyczenia. - Ostateczną decyzję podejmie Monaco, ja mam kontrakt. Najpierw Bayern musiałby dać sygnał, że chcą skrócić wypożyczenie. Myślę, że to będzie bardzo trudne. Czuję się tutaj komfortowo, ludzie mi ufają i władze o tym wiedzą. Mam wiele meczów Monaco przed sobą - powiedział. "W kontekście przenosin do Bayernu oznacza to, że powrót nie ma większego sensu" - dodaje "Bild".

- Nie wiem, jak poważny jest uraz Neuera, ale moim zdaniem najpóźniej od lata będzie znów sprawny i będzie mógł się przygotowywać do nowego sezonu. Trzymam za niego kciuki - dodał Nuebel. Jeśli nie Nuebel, to kto może dołączyć do Bayernu Monachium na drugą część sezonu? W mediach pojawiały się m.in. kandydatury Emiliano Martineza (Aston Villa), Yassine Bounou (Sevilla), Yanna Sommera (Borussia M'gladbach), Keylora Navasa (PSG) czy Christiana Fruchtla (Austria Wiedeń).

Do tej pory Manuel Neuer zagrał w szesnastu meczach Bayernu Monachium w tym sezonie i zachował siedem czystych kont. Z kolei Sven Ulreich nie puścił żadnej bramki w pięciu z ośmiu spotkań. Bayern Monachium wróci do gry 20 stycznia 2023 roku o godz. 20:30, kiedy to zagra przeciwko RB Lipsk. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna zdobył 34 punkty w 15 meczach i ma cztery punkty przewagi nad drugim Freiburgiem.