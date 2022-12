Jupp Heynckes: Najgorszy okres w moim życiu. To było męczeństwo

77-letni Jupp Heynckes to jeden z najbardziej legendarnych niemieckich trenerów. Z Bayerem Monachium, którego obejmował aż cztery razy! tyle samo razy zdobył mistrzostwo Niemiec (w latach 1989, 1990, 2013, 2018). W 2013 roku wywalczył nawet potrójną koronę - mistrzostwo, puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów. Po Champions League sięgnął też w 1998 roku, z Realem Madryt. 20 maja 2018 Heynckes po raz drugi w karierze odszedł na emeryturę.

Heynckes miał poważną operację

Teraz Jupp Heynckes zdradził w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Kicker", że przeszedł poważną operację serca. W połowie listopada założono mu bajpasy. Przez dwa tygodnie leżał na oddziale intensywnej terapii. Dopiero kilka dni temu wrócił do domu ze szpitala w Dusseldorfie.

- To był najgorszy okres w moim życiu. Nie mogłem spać, czas nie biegł do przodu. To było męczeństwo - przyznał Heynckes. - Finał mistrzostw świata: Argentyna - Francja był sprawdzianem mojej wytrzymałości. Naprawdę, nie spodziewałem się tak poważnej operacji. Bardzo dziękuje lekarzom i całemu personelowi, którzy tak dobrze się mną opiekowali - dodał już z uśmiechem na twarzy.

Heynckes trzymał kciuku na MŚ w Katarze za Argentynę. - Po wygranej tej drużyny z Australią 2:1, powiedział nawet swojej żonie Iris: Myślę, że Argentyna będzie mistrzem świata - pisze "Kicker". Po zwycięstwie Argentyny w finale z Francją po rzutach karnych 4:2 (2:2 w regulaminowym czasie i 3:3 po dogrywce) dodał: Messi czuje, że młodzi zawodnicy go podziwiają i kochają. Podziękował za to zespołowi dobrymi występami w Katarze. Jest jak tata ze swoimi synami - dodał niemiecki szkoleniowiec.

Dziennikarze "Kickera" piszą też, że wiadomo już, czemu Heynckes nie był na pożegnaniu Claudio Pizarro, który dwa lata temu zakończył karierę. Właśnie z powodów zdrowotnych.