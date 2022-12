Niemcy informują: Michał Karbownik wybrał klub

Michał Karbownik po odejściu z Legii Warszawa w styczniu 2021 roku zanotował najgorszy okres w karierze. Obrońca nie zdołał przebić się do składu Brighton & Hove Albion. Nie najlepiej poradził sobie także w Olympiakosie Pireus, do którego został wypożyczony na cały sezon 2021/2022. Anglicy zdecydowali się ponownie wypożyczyć piłkarza, tym razem do Fortuny Duesseldorf. Okazał się to strzał w dziesiątkę.

Michał Karbownik wybrał klub

Jak informuje niemiecki "Kicker", Polak wypożyczony z Brighton bardzo dobrze czuje się nad Renem i chciałby zostać dłużej niż do lata (wtedy kończy się jego wypożyczenie). Niemcy podają, że w przypadku umowy 21-latka powinna istnieć opcja wykupu przez Fortunę Duesseldorf. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe drużyny z 2. Bundesligi i tych w Anglii, nie będzie to tani zakup. Ekipie z Niemiec bardzo zależy na zatrzymaniu Karbownika.

Polski piłkarz, mimo nie najlepszego startu, dość szybko stał się ważnym członkiem drużyny występującej na zapleczu Bundesligi. Regularnie wychodzi na murawę na lewej stronie obrony i widać, że doskonale odnajduje się w tej roli. Zanotował jak dotąd 13 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował aż cztery asysty. W dużej mierze dzięki jego grze Fortuna zajmuje siódme miejsce w tabeli i będzie na wiosnę liczyć się w walce o awans do elity.

Polak zyskał dodatkową motywację, by jeszcze ciężej pracować w barwach niemieckiej drużyny. Właśnie ogłoszono, że został wybrany najlepszym piłkarzem Fortuny Duesseldorf w rundzie jesiennej. Wyboru dokonali uprawnieni kibice i pracownicy sponsora klubu, firmy Henkel. Michał Karbownik w walce o ten tytuł pokonał sześciu kolegów z drużyny.

Przed mundialową przerwą w 17. kolejce 2. Bundesligi przeciwko 1. FC Kaiserslautern (1:2) gospodarze szybko wyszli na prowadzenie po kapitalnym uderzeniu Michała Karbownika. Polak w 14. minucie meczu najpierw niepilnowany otrzymał piłkę od jednego z kolegów i przemierzył z nią kilka metrów, a potem huknął pod poprzeczkę z pola karnego. Bramkarz był bez szans przy tym uderzeniu 21-latka.

Fortuna Duesseldorf zajmuje 7. miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Do lidera, Darmstadt, traci 10 punktów. Do drugiego miejsca, dającego bezpośredni awans - 8 punktów. Zawodnikiem Fortuny jest także Dawid Kownacki, który jednak po sezonie już na pewno pożegna się z zespołem, o czym więcej pisaliśmy ->>> TUTAJ.