Kolejny klub poluje na Puchacza. Może zagrać przeciwko Mbappe i Messiemu

Latem 2021 roku Union Berlin zapłacił Lechowi Poznań za Tymoteusza Puchacza 2,5 miliona euro. Wydawało się, że Polak rusza na podbój Bundesligi i w ligowym średniaku nie będzie mu trudno o regularną grę. Rzeczywistość okazałą się jednak brutalna. Puchacz szybko został posadzony na ławce rezerwowych, z której podnosił się sporadycznie. Już po pół roku wylądował też na wypożyczeniu w tureckim Trabzonsporze.

Tymoteusz Puchacz z szansami na transfer do Ligue 1. Strasbourg chce go wypożyczyć do końca sezonu

W czerwcu wrócił do Berlina, ale nowy sezon nie przyniósł zmiany jego sytuacji. Zagrał w zaledwie trzech meczach we wszystkich rozgrywkach i to nie w pełnym wymiarze czasowym. Za pozytyw można uznać tylko fakt, że w końcu udało mu się zadebiutować w Bundeslidze - 30 października w meczu z Borussią Moenchengladbach (2:1).

Brak regularnej gry sprawił, że Puchaczowi przeszedł koło nosa wyjazd z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata w Katarze. Wcześniej był regularnie powoływany przez kolejnych selekcjonerów. Jest jasne, że 23-latek musi zmienić otoczenie, by ratować swoją karierę. Na szczęście nadal nie brakuje chętnych, by go zakontraktować.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Puchaczem zainteresowany jest Panathinaikos Ateny, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ. Jak podaje "L'Equipe", jego transfer rozważa także ekipa z Ligue 1. Mowa o RC Strasbourg. Drużyna, która w zeszłym sezonie niespodziewanie biła się o udział w europejskich pucharach i zajęła 6. miejsce, w obecnej kampanii radzi sobie fatalnie. Po 15 kolejkach utknęła w strefie spadkowej i pilnie poszukuje wzmocnień.

Strasbourg byłby zainteresowany wypożyczeniem Puchacza do końca sezonu w styczniowym oknie transferowym. W umowie między klubami miałby pojawić się zapis o możliwości wykupu zawodnika po tym okresie. Co ciekawe klub z Alzacji od dłuższego czasu obserwuje Puchacza. Jak zaznacza "L'Equipe", interesowano się nim jeszcze, gdy grał w Lechu Poznań. Transfer do Strasbourga może być zbawienny dla kariery Polaka. W słabszej drużynie mógłby liczyć na regularne występy.

We francuskim klubie miałby też wsparcie rodaka. Od 2021 roku zawodnikiem Strasbourga jest bowiem Karol Fila, były obrońca Lechii Gdańsk.

