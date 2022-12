Ujawnili klauzulę w kontrakcie Gvardiola. Zawrotna kwota

Josko Gvardiol to wychowanek Dinama Zagrzeb, słynącego ze świetnej akademii. Latem 2021 roku RB Lipsk, które stawia na wielkie talenty, zapłaciło za niego aż 19 milionów euro. W niemieckim klubie szybko stał się ważnym zawodnikiem. Podczas mistrzostw świata tylko potwierdził klasę. Wraz z Chorwatami zajął trzecie miejsce, a sam został uznany za jednego z najlepszych stoperów turnieju.

Nie dość, że zachwycał w defensywie, to jeszcze imponował przy rozegraniu i przydawał się w ofensywie, co potwierdził jego gol przeciwko Maroku w meczu o 3. miejsce. "To diament, który niesłusznie został pozbawiony nagrody dla najlepszego młodego zawodnika turnieju, ale i tak ma przed sobą wielką przyszłość. To tylko kwestia czasu, kiedy będzie biegał koszulce europejskiego giganta. Kolejka się wydłuża, a cena rośnie" - pisze o nim chorwacki serwis www.24sata.hr.

Cena Gvardiola? Padnie rekord Bundesligi

Kontrakt Gvardiola z RB Lipsk wygasa dopiero latem 2027 roku, a "Transfermarkt" wycenia stopera na 60 milionów euro. Ale jego realna cena jest znacznie większa.

"Gvardiol ma klauzulę odstępnego, którą można aktywować w 2024 roku. Kwota to 110 milionów euro. Tym samym Chorwat zostałby najdroższym obrońcą Bundesligi. To całkiem pewne. Ale są duże szanse, że RB Lipsk zatrzyma go do następnego lata" - informuje Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport.

Do tej pory najdrożej sprzedanym graczem z ligi niemieckiej był Ousmane Dembele, którego Borussia Dortmund wytransferowała w 2017 roku do Barcelony za ponad 140 mln euro. Ale żaden obrońca w historii niemieckiej piłki nie kosztował tyle, ile RB Lipsk może zarobić na sprzedaży Chorwata. Gvardiol, jeśli odejdzie, to na pewno zostanie najdroższym stoperem w historii Bundesligi. Chorwat przebiłby także Harry'ego Maguire'a, najdroższego obrońcę świata, za którego Manchester United wydał co najmniej 80 mln euro.

Jednym z klubów, które interesują się Chorwatem, jest Manchester City.