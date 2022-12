Bayern pójdzie na całość? Salihamidzić mówi o zimowych transferach

Bayern Monachium zajmuje pierwsze miejsce w niemieckiej Bundeslidze i bez problemu wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów, ale i tak poszukuje wzmocnień. Styczniowe okno transferowe ma być czasem, kiedy klub ruszy na zakupy, ale również podejmie decyzję co zrobić z niektórymi graczami.

Hasan Salihamidzić o planach Bayernu Monachium

Niemiecki dziennik "Bild" przeprowadził wywiad z Hasanem Salihamidziciem, dyrektorem sportowym bawarskiego klubu. Bośniak opowiedział w nim, że chociaż nie przepada za dużymi transferami robionymi zimą, to podczas mundialu działu się tak wiele, że można spodziewać się w styczniu sporej aktywności ze strony Bayernu. "Niczego nie wykluczam" mówił w rozmowie.

Salihamidzić zapewnił jednak, że klub w pierwszej kolejności skupi się na obecnych piłkarzach. Dlatego nie zamierza szukać kolejnego obrońcy pomimo kontuzji Lucasa Hernandeza. - Rozmowy z agentem Lucasa są bardzo dobre. Ma gen Bayernu i żyje tym klubem. Moim zdaniem przyszłość Lucasa jest w Bayernie, co do tego nie ma wątpliwości - zapewnił.

- Mamy duże pole manewru obronie z Matthijsem de Ligtem, Dayotem Upamecano i Lucasem Hernándezem. To trzej kluczowi gracze. Mamy też Josipa Stanišicia, który musi występować. Dlatego nie planuję kupować kolejnego obrońcy - dodał Bośniak.

Dyrektor sportowy wypowiedział się także, co z Benjaminem Pavardem, który zmaga się z wieloma problemami, przez które na boczny tor odstawił go w reprezentacji Francji Didier Deschamps. - Mamy wielkie cele i postaramy się rozwiązać ten problem na wczesnym etapie – nieważne w jakim kierunku. Musimy zobaczyć, co jest najlepsze dla obu stron - oznajmił, co oznacza, że przyszłość Francuza nie jest zbyt pewna, jeśli chodzi o jego pozostanie w ekipie Juliana Nagelsmanna.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z Erickiem Maximem Choupo-Motingiem. - Jestem w kontakcie z jego menadżerem. Spotkamy się w ciągu najbliższych kilku tygodni i rozpoczniemy rozmowy. Choupo był niesamowicie ważny dla zespołu, szczególnie pod koniec rundy jesiennej. Występował dobrze i uszczęśliwiał wszystkich - powiedział Salihamidzić.

Bayern Monachium potrzebuje natychmiast znaleźć jakościowego bramkarza. W związku z kontuzją Manuela Neuera rozpatruje już kilku kandydatów, ale na listę trafił jeszcze jeden. To Emiliano Martinez, bohater Argentyny z MŚ w Katarze.