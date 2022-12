Nowa opcja nr 1 na bramkarza Bayernu. Trzy nazwiska już odpadły

Bayern Monachium wciąż poszukuje zastępcy dla poważnie kontuzjowanego Manuela Neuera. Niemiecki bramkarz doznał złamania nogi już w trakcie urlopu po mistrzostwach świata, przeszedł operację i nie zagra już do końca sezonu,

Bayern szuka zastępcy Neuera. Konkretne nazwiska w grze

Głównym celem Bayernu na zimowe okno transferowe jest ściągnięcie z wypożyczenia do AS Monaco szykowanego do roli następcy Neuera Alexandra Nuebela. Ewentualny powrót 26-latka do Monachium Bayern musi jednak wynegocjować z monakijczykami, gdyż w umowie wypożyczenia Nuebela nie było opcji wcześniejszego powrotu.

Dlatego też, na wypadek niepowodzenia w negocjacjach z AS Monaco, Bayern musi mieć też przygotowaną alternatywę. Jak informuje Florian Plettenberg z telewizji "Sky Sport", mistrzowie Niemiec chcieliby wówczas sprowadzić Szwajcara Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach.

Bayern miał się już skontaktować z przedstawicielami 33-latka i dowiedzieć się, że Sommer chętnie zgodziłby się na transfer do Monachium, choć ten trzeba by było jeszcze z Borussią, z którą Szwajcara łączy jeszcze półroczny kontrakt. W związku z tym, że Sommer latem mógłby odejść gdziekolwiek za darmo, nie powinno być problemu z porozumieniem między klubami.

Zdaniem Plettenberga Sommer jest jedyną alternatywą Bayernu, który nie zamierza starać się o Chorwata Dominika Livakovicia z Dinama Zagrzeb, Marokańczyka Bono z Sevilli czy też Kostarykanina Keylora Navasa z Paris Saint-Germain.

33-letni Yann Sommer był podstawowym bramkarzem reprezentacji Szwajcarii na mundialu w Katarze, gdzie jego zespół doszedł do 1/8 finału, przegrywając na koniec z Portugalią aż 1:6. Sommer jest bramkarzem Borussii Moenchengladbach od 2014 roku i przez ponad osiem lat rozegrał w Bundeslidze 272 mecze, w których 72 razy zachował czyste konto.