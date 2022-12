Bayern ma mocnego kandydata do zastąpienia kontuzjowanego Neuera

Reprezentacja Niemiec kolejny raz zakończyła swoje zmagania w mistrzostwach świata na etapie fazy grupowej. Stąd niemieccy piłkarze mogli pozwolić sobie na dłuższe wakacje w trakcie przerwy od rozgrywek klubowych, jednak nie dla wszystkich zawodników odpoczynek okazał się pozytywny. Bramkarz Bayernu Monachium, Manuel Neuer, podczas jazdy na nartach złamał nogę przez co najprawdopodobniej do końca sezonu nie wybiegnie na boisko. Z tego powodu "Bawarczycy" muszą rozglądać się za nowym golkiperem, a chętnych nie brakuje.

Bono stał się planem B dla Bayern Monachium

- Hej, co mogę powiedzieć, koniec roku mógł się ułożyć zdecydowanie lepiej. Kiedy próbowałem oczyścić umysł, złamałem nogę na nartach. Wczorajsza operacja przebiegła dobrze, bardzo dziękuję lekarzom. Jednak boli, że sezon dobiegł dla mnie końca - napisał Neuer o swojej kontuzji w mediach społecznościowych.

Władze Bayernu są zdeterminowane, aby skrócić wypożyczenie swojego bramkarza Alexandera Nuebela, który aktualnie przebywa w AS Monaco. Mimo to 26-latek nie garnie się do powrotu na Allianz Arena, ponieważ nie chce być podstawowym bramkarzem mistrzów Niemiec jedynie przez połowę sezonu. Innym powodem, dla którego Nuebel może nie wrócić do Monachium jest jego konflikt z tamtejszym trenerem bramkarzy, Tonim Tapaloviciem.

Alternatywą dla Nuebela może stać się Marokański golkiper występujący na co dzień w Sevilli, Yassine Bounou. Według Philippa Kesslera i Manuela Bonkego - dziennikarzy zajmujących się Bayernem, Oliver Kahn był pod wrażeniem występów Bono w MŚ i dodał piłkarza do swojej listy życzeń. Wartość rynkowa bramkarza wynosi obecnie około 15 mln euro, jednak Sevilla byłaby skłonna usiąść do negocjacji, zaczynając od kwoty 20 mln euro.

Zainteresowanie Marokańczykiem ze strony Niemców potwierdza hiszpańska "Marca". Dziennik dodaje, że Sevilla jest otwarta na puszczenie Bono w styczniu, ale nie za małą kwotę. Piłkarz niedawno przedłużył swój kontrakt z hiszpańskim zespołem do 2025 roku, a jego klauzula potencjalnego odejścia wynosi 50 mln euro.

Innym kandydatem na wskoczenie w miejsce Neuera był chorwacki bramkarz Dominik Livakovic. Golkiper Dinama Zagrzeb, podobnie jak Bono również rozgrywa znakomity turniej mistrzostw świata. Do tematu ściągnięcia 27-latka odniósł się nawet prezes Bayernu Olivier Khan, który stwierdził, że plotki są nieprawdziwe. - Livaković jest godny pochwały. Taki bramkarz musi grać w topowym klubie. Nie mam wątpliwości, że tak będzie w nowym sezonie. Ale jednocześnie nie jest on w kręgu naszych zainteresowań - powiedział Kahn.

Już dziś Yassine Bounou będzie miał okazję podbić swoją wartość rynkową. Reprezentacja Maroko w meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata w Katarze zmierzy się z Chorwacją. Początek spotkania o godz. 16:00.