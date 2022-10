Lewandowski podarował drogi prezent koledze z Bayernu. Wyjątkowy gest

Robert Lewandowski przeniósł się tego lata z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Mistrz Niemiec nie radzi sobie najlepiej po odejściu Polaka. Choć w Lidze Mistrzów prezentuje się z bardzo dobrej strony i zapewnił sobie już awans do 1/8 finału, tak w Bundeslidze ma spore problemy. Po dziewięciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Do liderującego Unionu traci cztery punkty.

Leon Goretzka otrzymał od Lewandowskiego samochód

Robert Lewandowski po odejściu z Bayernu wręczył byłym kolegom z drużyny prezent. Każdy z nich otrzymał butelkę szampana Armand De Brignac z podpisem Polaka oraz jego zdjęciem w koszulce ekipy z Monachium. Jedna butelka tego napoju alkoholowego kosztuje około 320 euro. Jak informuje "Bild", Leon Gotetzka dostał jeszcze jeden prezent. Niemieccy dziennikarze przekazali, że Lewandowski podarował pomocnikowi czerwone audi e-tron GT RS. Cena tego auta wynosi około 600 tysięcy złotych. Polak poruszał się tym samochodem, kiedy był zawodnikiem Bayernu, ponieważ niemiecki klub współpracuje z marką Audi od 2002 roku.

Leon Goretzka jest piłkarzem drużyny z Monachium od lipca 2018 roku. W obecnych rozgrywkach jest w dobrej formie. Do tej pory rozegrał 10 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Szczególnie dobrze zaprezentował się w spotkaniu z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów. Niemiec dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i dorzucił do tego asystę, a jego zespół wygrał 4:2.

W niedawno rozpoczętej kolejce Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Freiburgiem. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę o 19:30. Jeśli drużyna Nagelsmanna pokona najbliższych rywali, to wyprzedzi ich w tabeli.

