Niemcy już zapomnieli o Lewandowskim. "Kahn i Salihamidzić mieli rację"

Bayern Monachium po sprzedaniu Roberta Lewandowskiego nie sprowadził do klubu zawodnika o podobnych możliwościach i charakterystyce. Mistrzowie Niemiec muszą radzić sobie bez klasycznej dziewiątki i póki co wychodzi im to całkiem nieźle. "Bild" przypomniał, że o załatwienie godnego zastępstwa za Lewandowskiego apelował były prezes klubu z Monachium, Uli Hoeness. Takowego jednak się nie doczekał, a dziennik uznał to za słuszne posunięcie.

"Bild": Kahn i Salihamidzić mieli rację. Bayern nie potrzebuje Lewandowskiego

Dziennikarze "Bilda" napisali wprost: "Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić mieli rację - a Hoeness się mylił. Wynik w tej dyskusji: 1:0 dla obecnego zarządu". Opinię oparli na wynikach tegorocznej Ligi Mistrzów. - Robert Lewandowski, którego Hoeness opłakuje, na 99 procent odpadł ze swoją FC Barceloną z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. I to w dodatku grał w tej samej grupie co Bayern, który zakwalifikował się do 1/8 finału po czterech zwycięstwach w czterech meczach, choć występował bez klasycznej dziewiątki. Poza tym cały zespół strzelił o pięć bramek więcej niż klub Lewandowskiego. W końcu i tak nie ma znaczenia, kto zdobędzie gole - ocenili.

Niemieckie media co rusz kierują uszczypliwości w stronę Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza teraz, kiedy jego FC Barcelona ma już tylko matematyczne szanse na wyjście z grupy. Katalończycy w Lidze Mistrzów zdołali jedynie pokonać Viktorię Pilzno i zremisować z Interem, co daje im cztery punkty. Nie pomogło im nawet pięć bramek Roberta Lewandowskiego, który jest liderem klasyfikacji strzelców tych rozgrywek.

Temat klasycznej dziewiątki jest również interesujący dla "Bilda" z innego powodu. Z takim samym problemem co Bayern zmaga się obecnie reprezentacja Niemiec. W ekipie Hansiego Flicka próżno szukać rasowego strzelca więc podobnie, jak w przypadku Bawarczyków ciężar zdobywania bramek spoczywa na całej drużynie. Czy niemiecka kadra zniesie to tak bezboleśnie jak Bayern? Przekonamy się podczas mistrzostw świata w Katarze.