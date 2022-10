Nagelsmann grzmi po remisie. "Być może zbyt wielu uznaje mnie za talent"

Nagelsmann w pomeczowym wywiadzie nawiązywał do sytuacji z końcówki pierwszej połowy, gdy Alphonso Davies i Jude Bellingham starli się w pojedynku o piłkę, który zakończył się uderzeniem Kanadyjczyka w głowę przez reprezentanta Anglii. Bellingham został tylko napomniany przez sędziego, a Davies musiał zostać przetransportowany do szpitala. Ta sytuacja rozsierdziła szkoleniowca Bayernu, ponieważ Anglik miał już żółtą kartkę na koncie.

"Przepisy są jasne". Nagelsmann grzmi po sytuacji Daviesa z Bellinghamem

- Cztery miesiące temu mieliśmy sesję szkoleniową z arbitrami. Wtedy powiedzieli nam, że kopnięcie w twarz to jest czerwona kartka. W tej sytuacji Bellingham kopie Alphonso prosto w twarz. Przepisy są jasne. Jest podejrzenie wstrząsu mózgu, co nie dziwi po tym, co się wydarzyło! - mówił wyraźnie rozgoryczony Julian Nagelsmann w wywiadzie pomeczowym dla telewizji Sky Sport.

Ta sytuacja miała o tyle kluczowe znaczenie, że Bellingham miał już żółtą kartkę, a Bayern prowadził do przerwy 1:0. Potem Bawarczycy podwyższyli na 2:0, ale ostatecznie Borussia odrobiła straty w 95 minucie i "Der Klassiker" zakończył się podziałem punktów.

Na sam koniec rozmowy nastrój trenera Bawarczyków na pewno, nie został poprawiony, gdy został zapytany o nazywanie go "talentem trenerskiem", jak to zrobił Karl-Heinz Rummenigge, były prezes Bayernu Monachium.

- Nie tylko on to robi. Być może zbyt wielu tak uważa - odparł kwaśno 35-letni trener mistrzów Niemiec.

Aktualnie Bayern Monachium z dorobkiem 16 punktów znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Bundesligi i traci punkt do liderującego Unionu Berlin. Drużyna ze stolicy Niemiec ma jednak jeszcze spotkanie do rozegranie w ramach 9. kolejki Bundesligi. Teraz przed ekipą Nagelsmanna spotkanie z Viktorią Pilzną w Lidze Mistrzów. Za to w kolejnej kolejce niemieckich rozgrywek czeka ich mecz Freiburgiem, który także wyprzedza aktualnych mistrzów Niemiec.