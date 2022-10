Bayern prowadził do 95. minuty. I wtedy Modeste został bohaterem Borussii

Przed absolutnym hitem rundy na Signal Iduna Park w Dortmundzie Bayern Monachium i Borussia Dortmund miały po tyle samo punktów (15), ale żaden z tych zespołów nie był liderem Bundesligi, gdyż oba traciły po dwa punkty do rewelacyjnych drużyn Unionu Berlin i Freiburga. Niemniej jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie Bayern i Borussia są głównymi kandydatami do mistrzostwa Niemiec, a sobotni mecz miał pokazać, który z tych zespołów aktualnie wygląda lepiej.

Modeste w ostatniej akcji meczu! Borussia "rzutem na taśmę" zremisowała z Bayernem

Der Klassiker w Dortmundzie rozkręcał się powoli, a prawdziwe emocje rozpoczęły się tak naprawdę po pół godziny gry. W 31. minucie bardzo groźny strzał z narożnika pola karnego oddał Raphael Guerreiro, ale bardzo dobrą interwencją popisał się Manuel Neuer.

Bayern tego dnia był skuteczniejszy i już dwie minuty później prowadził w Dortmundzie 1:0. Po podaniu Jamala Musiali precyzyjnym płaskim strzałem z 18 metrów wynik otworzył Leon Goretzka.

Chwilę później mógł już być remis, jednak w dobrej sytuacji Donyell Malen uderzył wprost w Manuela Neuera, dzięki czemu Bayern schodził na przerwę z jednobramkową zaliczką. Mało tego, powinien też schodzić z przewagą jednego zawodnika, bo samej końcówce pierwszej części gry drugą żółtą kartką powinien był zostać ukarany Jude Bellingham za kopnięcie w głowę Alphonso Daviesa.

Kanadyjczyk nie był w stanie kontynuować gry i jak później poinformował Kerry Hau ze Sport1, został zabrany do szpitala. Bellingham z kolei w niezrozumiały sposób został oszczędzony przez sędziego Deniza Aytekina i pozostał na placu gry.

Druga część spotkania rozpoczęła się od bardzo mocnego strzału z dystansu Mariusa Wolfa, który jednak został odbity nad poprzeczkę przez Manuela Neuera. A że Bayern tego dnia nie wybaczał rywalom niemal żadnych błędów, w 53. minucie było już 0:2. Ponownie po strzale z dystansu, tym razem Leroya Sane. Reprezentant Niemiec bardzo silnym uderzeniem z 20 metrów zmusił do błędu bramkarza BVB Alexandra Meyera, który w tej sytuacji powinien był zachować się znacznie lepiej.

W 64. minucie świetną szansę na gola miał Jamal Musiala, który jednak po podaniu Sane uderzył z pięciu metrów prosto w Meyera.

Na kwadrans przed końcem za to do gry wróciła Borussia. Rezerwowy Anthony Modeste wyłożył piłkę w polu karnym Youssoufie Moukoko, a 17-letni napastnik gospodarzy mocnym uderzeniem z kilkunastu metrów zdobył bramkę kontaktową.

W 83. minucie powinno być już 2:2, ale niewytłumaczalne pudło zaliczył wspomniany wcześniej Modeste, który po akcji Wolfa i Adeyemiego fatalnie skiksował pięć metrów od bramki Manuela Neuera. Bayern musiał kończyć ten mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej i czerwonej kartce dla Kingsleya Comana w doliczonym czasie gry.

Walcząca do samego końca Borussia w ostatniej akcji dopięła swego i wyszarpała remis odwiecznemu rywalowi. W piątej doliczonej minucie po dośrodkowaniu Nico Schlotterbecka piłkę do siatki skierował głową ten, który kilka minut wcześniej zmarnował setkę, czyli Anthony Modeste, stając się bohaterem tego spotkania.

Borussia Dortmund rzutem na taśmę zremisowała z Bayernem Monachium 2:2 i oba zespoły pozostały z tą samą ilością punktów, których mają po 16. Na czele tabeli Bundesligi pozostają więc Union Berlin i Freiburg, które swoje mecze tej kolejki rozegrają w niedzielę.