Borussia mogła zostać liderem Bundesligi. Kompromitacja i zmarnowana szansa

W pierwszej połowie wszystko układało się po myśli zawodników Borussii Dortmund, którzy zagrali w bardzo osłabionym składzie. Różne problemy mają m.in.: Sebastian Haller, Gio Reyna, Marco Reus czy Mahmoud Dahoud. W 31. minucie gola dla gości zdobył Julian Brandt, a asystę miał utalentowany 19-letni Anglik Jude Bellingham, który jest na liście życzeń największych klubów świata - m.in. Realu Madryt, Manchesteru City oraz Manchesteru United.

Niewykorzystana szansa BVB

W drugiej połowie w ciągu 180 sekund Borussia Dortmund miała fatalny moment. Najpierw w 53. minucie wyrównał Austriak Florian Kainz, a chwilę później prowadzenie dla gospodarzy dał Steffen Tigges. W 71. minucie 1. FC Koeln prowadził już 3:1, bo gola strzelił Dejan Ljubicić. Borussię Dortmund stać było tylko na strzelenie kontaktowej bramki. W 78. minucie do własnej bramki trafił Benno Schmitz, obrońca gospodarzy.

Dla Borussii Dortmund jest to druga z rzędu wyjazdowa porażka w Bundeslidze. W dodatku drugi raz z rzędu traci aż trzy gole (wcześniej przegrała 0:3 z RB Lipsk). Zawodnicy prowadzeni przez Edina Terzicia mają czego żałować, bo gdyby wygrali z 1. FC Koeln, to zostaliby po ośmiu kolejkach liderami Bundesligi. Po porażce zajmują czwarte miejsce (tyle samo - 15 punktów co Bayern Monachium). Do prowadzących: 1. FC Unionu Berlin i SC Freiburga traci tylko dwa punkty.

W następnej kolejce hit - Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium. Pojedynek rozpocznie się w sobotę, 8 października o godz. 18.30.