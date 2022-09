Burza w Niemczech po słowach prezesa Bayernu. "Ostrzeżenie" dla Nagelsmanna

Porażka 0:1 z Węgrami i remis 3:3 z Anglią - takie są ostatnie wyniki reprezentacji Niemiec przed zbliżającym się mundialem w Katarze. Do tego drużynie nie udało się awansować do Final Four Ligi Narodów. Nie jest to najlepszy prognostyk, ale Hansi Flick ma jeszcze dwa miesiące, by wszystko odpowiednio poukładać. Z kolei Bayern Monachium to inna sytuacja. Wygrywa w Lidze Mistrzów, ale w Bundeslidze nie zwyciężył w żadnym z czterech ostatnich spotkań.

"Bayern ma okazję popracować nad formą". Hoeness wysyła sygnały Nagelsmannowi

I tu pojawia się postać Juliana Nagelsmanna, który czasu na odbudowę zespołu ma mniej niż selekcjoner. A władze Bayernu Monachium wydają sie być coraz bardziej niezadowolone z ostatnich wyników. Jedną z tych osób jest Uli Hoeness, który wypowiedział się na ten temat w jednym z wywiadów.

- Sądzę, że Bayern ma teraz okazję popracować nad swoją formą w ciągu najbliższych tygodni. Zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Trzeba przyznać, że nasza drużyna ostatnio nie grała dobrze. A jeśli zawodnicy Bayernu wrócą do wysokiej formy, reprezentacja też na tym skorzysta - ocenia były prezes Bayernu Monachium. Niemieckie media interpretują to, jako sygnały ostrzegawcze skierowane do Juliana Nagelsmanna. 35-latek od kilkunastu dni musi zmagać się z wieloma plotkami, chociaż ostatnio Hasan Salihamidzić podkreślał, że "Julian ma nasze pełne poparcie".

Pierwszy krok w kierunku uspokojenia sytuacji Nagelsmann i jego podopieczni może wykonać już w najbliższy piątek, 30 września. Tego dnia Bawarczycy podejmą na swoim obiekcie Bayer Leverkusen. Aktualnie Bayern zajmuje 5. miejsce w tabeli Bundesligi i traci 5 punktów do lidera, Unionu Berlin. Rywal znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Nagelsmann ostrzeżony, Flick doceniony. Hoeness jest "optymistą" w kontekście mundialu

W innym tonie Hoeness wypowiadał się o Flicku, który w ostatnich miesiącach też nie ma łatwo. W fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Niemiec wygrała tylko raz - 5:2 z Włochami. Reszta meczów to cztery remisy i jedna porażka. Ale działacz Bayernu jest spokojny.

- W pełni ufam Hansiemu. Jestem optymistą, który zawsze we wszystkim widzi wszystko w jasnych barwach. Jestem więc przekonany, że Niemcy do pierwszego meczu na mundialu przystąpią w dobrej formie - podkreśla.

Niemcy zmagania w fazie grupowej mistrzostw świata rozpoczną 23 listopada spotkaniem z Japonią. Cztery dni później zmierzą się z Hiszpanami, a 1 grudnia zagrają z Kostaryką.