Piłkarz Bayernu walczył z depresją. "Coś było nie tak w mojej głowie"

Obrońca Bayernu Monachium Benjamin Pavard w ostatnich dniach przyznał się do tego, że jeszcze niedawno chorował na depresję. - Coś było nie tak w mojej głowie. Na początku mówisz, że to nic, że to minie, ale kiedy widzisz, że to trwa, a potem idziesz na trening i nie masz uśmiechu na twarzy, musisz zareagować - mówił w rozmowie z "Le Parisien".

