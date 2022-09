Nagelsmann był na dywaniku. Salihamidzić ujawnia. "Julian wie"

Bayern mimo imponującego początku sezonu, w ostatnich tygodniach złapał wyraźną zadyszkę. Cztery mecze bez zwycięstwa w Bundeslidze, a w ostatniej kolejce przegrana 0:1 z FC Augsburg, to wyniki niedopuszczalne dla niemieckiego giganta. Bawarczycy są po siedmiu kolejkach na dopiero piątym miejscu w tabeli i tracą pięć punktów do lidera, Unionu Berlin.

Dyrektor sportowy Bayernu przyznaje, odbyła się poważna rozmowa z Nagelsmannem. Niemiec może być spokojny o posadę

W ostatnich dniach pojawiło się wiele doniesień, jakoby słabe wyniki sprawiły, że z pracą może pożegnać się Julian Nagelsmann. Niemieckie media donosiły, że w klubowych gabinetach Bayernu powstała nawet krótka lista kandydatów do zastąpienia 35-latka. Pierwsze miejsce na niej zajmował Thomas Tuchel, a padały też takie nazwiska, jak Mauricio Pochettino czy nawet Zinedine Zidane.

Szefostwo Bayernu konsekwentnie powtarza jednak, że nie ma mowy o zwolnieniu Nagelsmanna. Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy mistrzów Niemiec przyznał jednak w rozmowie z "Bildem", że przełożeni odbyli poważną rozmowę z trenerem. Oczekiwali wyjaśnień, które ten przedstawił i może nadal być spokojny o posadę.

- Rozmawialiśmy z Julianem o wszystkich aspektach początku sezonu w naszym wykonaniu, także tych pozytywnych, ponieważ była to nie tylko porażka w Augsburgu, ale również wiele bramek i dwa zwycięstwa bez utraty gola w Lidze Mistrzów - powiedział Bośniak. - Przeprowadziliśmy bardzo intensywną analizę. Julian mówi bardzo jasno. On i jego sztab dokładnie wiedzą, co robić. Julian wie, że ma nasze pełne poparcie - nie musimy tego ciągle podkreślać - dodał.

Salihamidzić jest przekonany, że to tylko chwilowe problemy i piłkarze Bayernu już po przerwie na mecze reprezentacji wrócą na zwycięską ścieżkę. - Nasi gracze mają jakość, mentalność i charakter. Chcą to pokazać i pokażą. Nadchodzące mecze z Leverkusen, Pilznem i Dortmundem są do tego idealne - stwierdził.

Bośniak zdiagnozował jednak jeden z aktualnych problemów drużyny. Jest nim... atak. - Po przerwie międzynarodowej pokażemy inną twarz. I tego też oczekuję. Intensywności fizycznej, głodu i chęci pracy do granic możliwości w każdym meczu. Potrzebujemy, by lepiej wykorzystywać nasze szanse - podsumował.

