Kocioł w Bayernie. Władze klubu wskazały największego winnego kryzysu

Bayern Monachium zalicza najgorszy start sezonu od 21 lat. Po siedmiu meczach ligowych Bawarczycy zajmują piąte miejsce w tabeli i do liderującego Unionu Berlin tracą pięć punktów. W minionej kolejce ekipa z Monachium ponownie rozczarowała i przegrała z Augsburgiem 0:1. W związku ze słabymi wynikami wiele mówi się o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna, a Kicker poinformował ponadto o krytycznym nastawieniu piłkarzy wobec szkoleniowca. Z kolei "Bild" twierdzi, że piłkarze nie przepadają za Nagelsmannem, a ten miał po jednym ze spotkań nazwać ich "bandą kurczaków".

Zupełnie inną wersję przedstawiają dziennikarze serwisu sport1.de. Ich zdaniem na ten moment Naglesmann nie ma przeciwko sobie szatni, chociaż media regularnie donoszą, że część piłkarzy jest niezadowolona z czasu, jaki otrzymują na boisku. Trener ma jednak poparcie chociażby Joshuy Kimmicha, który jest jednym z najważniejszych piłkarzy Bayernu i ma sporo do powiedzenia w szatni. Według Kerry'ego Haua właśnie Kimmich ma być "fanem" Nagelsmanna i jego metod.

Co istotne, Hau potwierdził również to, o czym pisały wcześniej inne media. Szkoleniowiec Bayernu na również poparcie włodarzy klubu. Według dziennikarza zarówno Oliver Kahn jak i Hasan Salihamidzić stoją na stanowisku, że powodem złych wyników w ostatnim czasie jest to, że zespół nie wykorzystuje mnóstwa okazji, które sobie stwarza.

Mimo tego niemieckie media regularnie poruszają temat zwolnienia i zastanawiają się, kto mógłby zostać jego następcą. Jak informuje Sport1.de, na krótkiej liście potencjalnych nowych szkoleniowców Bayernu znajdują się Thomas Tuchel, Zinedine Zidane i Mauricio Pochettino.

Po przerwie reprezentacyjnej Bayern będzie miał okazję do przełamania złej passy. W następnej kolejce zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Spotkanie zaplanowane jest na 30 września o 20:30.