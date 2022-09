Lewandowski oskarża rywala. "Chciał połamać mi nogi". Zambrano reaguje

Robert Lewandowski wyznał, który z zawodników, z jakimi przyszło mu się mierzyć, był najbrutalniejszy. Wskazał na Carlosa Zambrano, byłego piłkarza Eintrachtu Frankfurt. "Interesowało go tylko, by połamać mi nogi" - wyjawił. Na odpowiedź Peruwiańczyka nie trzeba było długo czekać. "To jest piłka nożna, przyjacielu" - napisał 33-latek.

3 Screen z Facebook Otwórz galerię Na Gazeta.pl