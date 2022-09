"Precz z Thomasem Muellerem. Zabierzcie go stąd"

Bayern Monachium wpadł w kryzys na początku sezonu. Co prawda zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna pozostaje niepokonany w Lidze Mistrzów, ale nie wygrał czterech ostatnich spotkań w Bundeslidze, przez co pozycja trenera znacznie osłabła. Zdaniem "Sport1" najbardziej zirytowani całą sytuacją są Joshua Kimmich, Ryan Gravenberch, Leon Goretzka oraz Sadio Mane.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszony Lewandowski o ukraińskiej opasce: Sam ją lepiłem, sklejałem

Thomas Mueller krytykowany przez byłego piłkarza Bayernu. "Precz z nim"

Mario Basler postanowił skrytykować Thomasa Muellera w rozmowie z niemieckim portalem Sport1.de. Zdaniem byłego pomocnika Mueller powinien usiąść na ławce rezerwowych w najbliższych meczach Bayernu Monachium. - Thomas Mueller jest zupełnie bez formy. Precz z nim, zabierzcie go stąd. Nagelsmann powinien dać szansę Serge'owi Gnabry'emu, a nie zawsze tylko tym zawodnikom, którzy są w Bayernie od dwudziestu lat - powiedział.

Basler, który grał dla Bayernu Monachium w latach 1996-1999 twierdzi, że rola Thomasa Muellera w reprezentacji Niemiec, obecnie prowadzonej przez Hansiego Flicka, też powinna ulec zmianie. - Forma Muellera w wielkich meczach może nie być już taka, jak kiedyś. Ilkay Gundogan jest o klasę lepszym piłkarzem od niego. Myślę, że Jamal Musiala oraz Leroy Sane muszą grać w pierwszym składzie. Z kolei moim ulubieńcem w ofensywie reprezentacji Niemiec jest Kai Havertz - dodaje 53-latek.

Mario Basler otwarcie krytykował postawę Thomasa Muellera już od 2018 roku i liczył na to, że pomocnik Bayernu Monachium zakończy karierę reprezentacyjną. - Życzyłbym sobie, aby Thomas Mueller poszedł w ślady Mesuta Oezila oraz Mario Gomeza i zrezygnował z gry w kadrze narodowej. Widzieliście ostatnio jego dośrodkowania? One były skierowane na stację kosmiczną NASA. To już nie funkcjonuje tak jak kiedyś - stwierdził Basler (tłumaczenie za: dieroten.pl).