Nie tylko Harry Kane. Wielki talent na liście życzeń Bayernu Monachium

Początek tego sezonu Bundesligi w wykonaniu piłkarzy Bayernu Monachium z pewnością nie jest taki, jaki wymarzył sobie Julian Nagelsmann. Mistrzowie Niemiec po siedmiu kolejkach z dwunastoma punktami zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli. Co prawda trzy pierwsze ligowe mecze Bayernu Monachium kończyły się spektakularnymi zwycięstwami (6:1 we Frankfurcie z Eintrachtem, 2:0 u siebie z Wolfsburgiem i 7:0 na wyjeździe z VFL Bochum), jednak pod koniec sierpnia piłkarzy trenera Juliana Nagelsmanna złapała lekka zadyszka. Bayern Monachium nie wygrał czterech ostatnich meczów w Bundeslidze.

Bayern w kryzysie. "Sytuacja obca dla piłkarzy". Rangnick reaguje

Bayern sięga po napastnika Benfiki

Kolejne trzy spotkania piłkarzy z Allianz Arena kończyły się remisami - u siebie z Borussią Monchengladbach (1:1), na wyjeździe Union Berlin (1:1) i w Monachium z VfB Stuttgart (2:2). W czwartym meczu mistrzowie Niemiec odnieśli kompromitującą porażkę na wyjeździe 0:1 z mocno przeciętnym Augsburgiem. Jednym z bohaterów meczu był Rafał Gikiewicz. Głównym powodem słabego startu Bayernu Monachium w krajowych rozgrywkach jest brak skuteczności. 30-40 bramek, które zapewniał Robert Lewandowski miało rozłożyć się na całą drużynę, jednak w praktyce wygląda to nieco inaczej.

Oczywiście największym priorytetem transferowym Bayernu Monachium na pozycję napastnika wciąż pozostaje Harry Kane z Tottenhamu, ale mówi się, że 29-letni Anglik najprawdopodobniej trafi do klubu dopiero latem przyszłego roku. Tymczasem, jak donosi portal "fcbinside" władze Bayernu Monachium zainteresowały się Goncalo Ramosem z Benfiki Lizbona, który mógłby przyjść na Allianz Arena już w zimowym oknie.

Według angielskiego "The Sun" 21-letnim napastnikiem Benfiki oprócz Bayernu Monachium interesują się również Manchester United i Newcastle. Kluby planują złożyć ofertę opiewającą na 30 mln euro. W ubiegłym sezonie Goncalo Ramos w barwach portugalskiego zespołu rozegrał 46 spotkań, w których zdobył osiem bramek i miał cztery asysty.

Mimo to niemieckie media uważają, że jak na razie Julian Nagelsmann nie chce słyszeć o nowym napastniku w drużynie. - Możemy to zrobić (strzelać gole) i mamy zawodników, którzy to zrobią. Musimy po prostu grać lepiej do końca - powiedział niemiecki szkoleniowiec.