Bayern w kryzysie. "Sytuacja obca dla piłkarzy". Rangnick reaguje

Bayern Monachium nie wystartował w tym sezonie zbyt dobrze. Co prawda w Lidze Mistrzów wygrał po 2:0 z Interem Mediolan i FC Barceloną, ale w Bundeslidze zajmuje dopiero piąte miejsce, notując serię czterech kolejnych spotkań bez zwycięstwa. W ostatniej kolejce Bayern Monachium niespodziewanie przegrał na wyjeździe 0:1 z Augsburgiem.

Ralf Rangnick w wywiadzie dla dziennika "Bild" stwierdził, że wierzy w umiejętności trenerskie Juliana Nagelsmanna. - W zeszłym roku i na początku sezonu udowodnił, że potrafi nie tylko prowadzić drużynę, ale także pozwolić piłkarzom grać w ekscytujący sposób. To ktoś, kto pracuje bardzo skrupulatnie i przywiązuje wielką wagę do szczegółów planu na mecz - ocenił.

W dalszej części rozmowy selekcjoner reprezentacji Austrii wskazał na cechy trenerskie, które w obliczu problemów Bayernu mogą być kluczowe. - Jako trener trzeba starać się budować osobistą więź z każdym zawodnikiem. Obecna sytuacja wydaje się zawodnikom Bayernu obca, dlatego jeszcze ważniejsze jest, aby trener z nimi dużo rozmawiał - dodał Rangnick.

W Lidze Mistrzów Bayern Monachium odniósł dwa zwycięstwa, natomiast w Bundeslidze nie potrafi wygrać od czterech kolejek. Rangnick wskazał różnice między tymi rozgrywkami. - Dla mnie nie ma to nic wspólnego z grą Bayernu, a jego przeciwnikami. Drużyny, z którymi stracili punkty w lidze, nie zakładają tego na początku i nawet remis oceniany jest zupełnie inaczej - stwierdził.

Rangnick następnie ponownie stanął w obronie Nagelsmanna i przypomniał, że znacznie bardziej doświadczeni trenerzy również nie mieli łatwo w Bayernie Monachium. - Louis van Gaal także miał problemy, a Felix Magath został nawet zwolniony pomimo zdobycia dwóch mistrzostw Niemiec z rzędu - dodał.

Były menedżer Manchesteru United wierzy też, że Bayern Monachium w tym sezonie stać na zdobycie dubletu. - Zeszły rok był dla Bayernu Monachium mistrzowski, a mimo to było uczucie niezadowolenia, ponieważ w klubie chciano co najmniej dwa trofea. Myślę, że w tym roku Julian będzie zdolny do wygrania mistrzostwa i pucharu - podsumował.