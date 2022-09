Rośnie napięcie w szatni Bayernu. Czterech piłkarzy jest najbardziej wkurzonych

Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna przechodzi przez bardzo delikatny moment. Bawarczycy w ostatnich czterech spotkaniach ligowych nie zanotowali ani jednej wygrany. Zdobyli w tym czasie tylko 3 punkty i spadli na 5. miejsce w tabeli Bundesligi i tracą 5 punktów do liderującego Unionu Berlin.

Koronawirus, brak minut czy formy. Te czynniki deprymują gwiazdy Bayernu Monachium

Dziennikarze niemieckiego "Sport1" przeanalizowali sytuację poszczególnych zawodników mistrza Niemiec. Podzielili zawodników według poziomu zirytowania i największy mają odczuwać Joshua Kimmich, Ryan Gravenberch, Leon Goretzka i Sadio Mane. Kimmich ze swoją ambicją i charakterem ma szczególnie odczuwać niezadowolenie po ostatnich wynikach Bayernu. Dodatkowo niemiecki pomocnik miał być rozgoryczony po spekulacjach, jakoby miał być niezadowolony po krótkim występie na prawej obronie w ostatnim spotkaniu z Augsburgiem, który Monachijczycy przegrali 1:0.

Z innych względów zdeprymowany jest Goretzka. Pomocnik wrócił po kontuzji do gry i zaliczył świetne wejście w meczu z FC Barceloną w Lidze Mistrzów, gdzie swoją zmianą wpłynął na obraz meczu i przyczynił się do wygranej Bayernu Monachium. Celuje w grę w wyjściowym składzie obok Kimmicha i wyjazd do Kataru na mundial. Teraz jednak pozostaje w izolacji po dodatnim wyniku testu na COVID-19, co szczególnie irytuje zawodnika, który na trwającym zgrupowaniu chciał zapunktować u selekcjonera Niemców, Hansiego Flicka.

Frustrację odczuwają dwa nowe letnie nabytki drużyny z Bawarii. Gravenberch zaliczył w aktualnym sezonie niewiele ponad 200 minut i ma to być bardzo rozczarowujące dla byłego pomocnika Ajaxu. Holender ma jednak nadzieję na więcej minut, bo także liczy na wyjazd na rozpoczynające się w listopadzie mistrzostwa świata. Z kolei Sadio Mane po świetnym wejściu do Bayernu, przygasł w ostatnich tygodniach, a w spotkaniu z Augsburgiem zaliczył swój najgorszy występ w barwach nowej drużyny.

Na innym biegunie pod względem swoich odczuć są chociażby Alphonso Davies czy Kingsley Coman. Kanadyjski obrońca nie ma naturalnego rywala na swojej pozycji, co ma wpływać na jego spokojne podejście do aktualnej sytuacji. Z kolei Coman może liczyć na zaufanie Nagelsmanna, który miał wpłynąć na to, że francuski skrzydłowy przedłużył kontrakt z Bayernem. Gdy tylko jest zdrowy, to może liczyć na zaufanie 35-letniego szkoleniowca.

Kolejne spotkanie, które ma być odbiciem się po ostatnich wynikach, Bayern Monachium rozegra w piątek, 30 września z Bayerem Leverkusen.

