Babbel bezlitosny. Drwi z gwiazdy Bayernu. "Jakby miał baleriny"

Początek obecnego sezonu w wykonaniu Bayernu Monachium jest nie do końca udany. Drużyna Juliana Nagelsmanna nie potrafiła wygrać czterech ostatnich ligowych spotkań, a w ostatniej kolejce Bundesligi doznała niespodziewanej porażki 0:1 z Augsburgiem, do czego przyczynił się znakomicie broniący Rafał Gikiewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Wojciech Kowalczyk ostrzegł ministra sportu. Riposta była natychmiastowa

Były piłkarz Bayernu wytyka Kimmichowi błędy

Na temat dyspozycji Bawarczyków wypowiedział się były obrońca Bayernu Markus Babbel. W rozmowie ze "Sky Sports" 50-latek wskazał piłkarza, który jego zdaniem powinien bardziej starać się o wyciągnięcie zespołu z dołka.

- W ostatnich latach Joshua Kimmich osiągnął wysoką pozycję, więc wszyscy mówiliśmy, że to wybitny, światowej klasy piłkarz. Ale w zeszłym sezonie zauważyłem, że nie ma już tej dyscypliny, którą mógłby zachwycać na swojej pozycji. Najpierw gra jako szóstka, potem ósemka, dziesiątka, a potem jako lewy skrzydłowy. Uprawia gimnastykę wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien grać - kpił Babbel.

Były środkowy obrońca domaga się innego zachowania od Kimmicha. - Mam wrażenie, że on chce zabłysnąć i że ze względu na swój status nie musi już atakować, nie mówiąc o rozgrywaniu akcji. To tak jakby miał na sobie baleriny i nagle po prostu upadał - ocenił.

Babbel rozważa zostawienie Kimmicha na ławce

W dalszej części wypowiedzi Babbel podał przykład jednej z akcji z meczu przeciwko VfB Stuttgart (2:2). Kimmich przegrał pojedynek z Chrisem Fuhrichem we własnym polu karnym po szarpnięciu za koszulkę, licząc na odgwizdanie faulu (co faktycznie się wydarzyło). - Spodziewałem się, że będzie się powstrzymywał od takich zagrań. To właśnie wyróżniało go wcześniej - dodał Babbel.

Były zawodnik Bayernu dodał, że jeśli Kimmich nie zmieni swojego nastawienia, będzie trzeba wdrożyć bardziej drastyczne środki. - Wtedy będzie trzeba zostawić Kimmicha na ławce i wysłać sygnał, jeśli nie będzie robił tego, co jest wymagane. Jeśli jednak będzie grał na swojej pozycji w zdyscyplinowany sposób, Bayern będzie znakomity - podsumował Babbel.

Bayern zanotował najgorszy początek sezonu ligowego od lat. Obecnie Bawarczycy z dorobkiem 12 punktów po siedmiu kolejkach zajmują dopiero piąte miejsce, a do liderującego Unionu Berlin tracą pięć punktów. Po przerwie reprezentacyjnej czeka ich pojedynek na własnym stadionie z Bayerem Leverkusen.

Kuriozalne tłumaczenie zawodnika HSV. Spóźnił się, bo się zasiedział w toalecie

Markus Babbel rozpoczynał profesjonalną karierę piłkarską w Bayernie Monachium w 1991 roku i grał w nim do 2000 roku, z dwuletnią przerwą na wypożyczenie do Hamburga. Rozegrał dla niego 261 meczów i sięgnął po 11 trofeów. Jako trener prowadził Stuttgart, Herthę Berlin, Hoffenheim, FC Luzern, a ostatnio, do stycznia 2020 roku Western Sydney.