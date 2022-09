Niemieckie media grillują Nagelsmanna i podpowiadają Bayernowi plan B

Po sensacyjnym zwolnieniu z Chelsea na początku września Thomas Tuchel ponownie miał wskoczyć na orbitę zainteresowań Bayernu Monachium. Zwycięzca Ligi Mistrzów z "The Blues" z 2021 roku już kilka lat temu był na radarze włodarzy klubu z Bawarii. Wszystko jednak zależy od tego, czy, Julianowi Nagelsmannowi uda się poprawić wyniki mistrzów Niemiec, który notuje najgorszy start od 21 lat.

Bayern interesował się Tuchelem już w 2019 roku. "Nie jestem zainteresowany, prowadzę PSG"

Jesienią 2019 roku Thomas Tuchel został zapytany o przejście do Bayernu, ale uciął spekulacje odpowiadając, że w tej chwili prowadzi ekipę z Paryża. Wtedy Niko Kovaca w Monachium zastąpił Hansi Flick, a w finale Ligi Mistrzów w Lizbonie jego Bayern pokonał PSG Tuchela 1:0.

Jak zauważają dziennikarze niemieckiego portalu "Sport1" od tamtego czasu minęły już trzy lata. Flick przygotowuje obecnie kadrę Niemiec do mundialu w Katarze, a Tuchel pozostaje bez pracy po zwolnieniu z Chelsea. Oliwy do ognia dolewa fakt, że Bayern traci pięć punktów do Unionu Berlin w tabeli Bundesligi, a sam Nagelsmann ma mieć coraz bardziej na pieńku z zawodnikami prowadzonej przez siebie ekipy.

"Sport1" informuje, że Bayern po raz pierwszy wyraził zainteresowanie Tuchelem już w 2018 roku. Wtedy nie udało się zakontraktować byłego trenera Borussii Dortmund, bo ten wybrał Paris-Saint Germain. Ostatecznie w Monachium wylądował Niko Kovac, z którym pożegnano się po niewiele ponad roku.

Chociaż władze Bayernu, z Oliverem Kahnem na czele, zapewniają, że nie myślą o innych trenerach, to wszystko może się zmienić po spotkaniach ligowych, które nastąpią po trwającej przerwie reprezentacyjnej. Przed mundialem w Katarze Bayern czekają spotkania z Borussią Dortmund, Freiburgiem, czy Hoffenheim, które są przed Bawarczykami w tabeli.

