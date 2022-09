Flick reaguje na kryzys Bayernu. Mówi, kto byłby w stanie zastąpić Lewandowskiego

Mimo że Bayern Monachium miał problemy w ostatnich meczach Bundesligi, to jego były trener - Hansi Flick - stanął w obronie klubu w sprawie sprzedaży Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. - Co mieli zrobić? Przecież nie mogli zatrzymać go na siłę - powiedział Niemiec.

