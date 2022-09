Legenda Bayernu broni Nagelsmanna. "Najdroższy w historii futbolu"

- Nagelsmann jest najdroższym trenerem w historii futbolu i właściwą osobą w Bayernie. Nie sądzę by stracił szatnię, a zespoł grał przeciwko niemu, by się go pozbyć - pisze Lothar Matthäus w felietonie dla Sky.

