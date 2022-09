Bayern wybrał następcę Lewandowskiego. Transfer, który może wstrząsnąć światem

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Kataloński klub zapłacił za niego 50 milionów euro. Po odejściu Polaka Bawarczycy nie zdecydowali się zakontraktowanie "typowej dziewiątki". I teraz odczuwają tego skutki. W ostatnich czterech spotkaniach mistrzowie Niemiec zdobyli zaledwie trzy punkty na dwanaście możliwych. To ich najgorszy start w Bundeslidze od 21 lat. Nastroje w drużynie są więc fatalne.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik o swojej najgroźniejszej "broni": To jest mój wielki atut, wyróżniam się

Bayern reaguje na problemy. Lekarstwem Harry Kane

Gra Bayernu bez 34-letniego napastnika jest mało efektowna. Choć drużyna Juliana Nagelsmanna najczęściej dominuje na boisku, to ma problemy z kreowaniem groźnych akcji pod bramką rywala. Zawodzi także Sadio Mane. Monachijczycy sprowadzili go do zespołu latem 2022 roku, by choć po części wypełnił lukę po Lewandowskim. Ale jak na razie Senegalczyk nie jest w stanie zrealizować tego celu. Co więcej, piłkarz nie trafił do siatki już od pięciu spotkań.

W Bayernie wrze, a tu Oktoberfest. Nagelsmann: Powiem o tym klubowi

W tej sytuacji władze bawarskiego klubu myślą już tylko o jednym - o letnim oknie transferowym i sprowadzeniu klasycznego napastnika. Jak donosi Florian Plettenberg ze Sky Sport, w kręgu zainteresowania Niemców znalazł się Harry Kane. To właśnie kapitan reprezentacji Anglii ma być lekarstwem na problemy w ofensywie Bayernu.

Jednak Bawarczykom nie będzie łatwo pozyskać piłkarza Tottenhamu. Kane jest związany z obecnym pracodawcą do końca czerwca 2024 roku. Zagraniczne media donoszą, że angielski klub na pewno nie będzie chciał pozwolić odejść najbardziej bramkostrzelnemu zawodnikowi. Przekonać ich może jedynie oferta opiewająca na 100 milionów euro.

Plettenberg przekazał także, że temat sprowadzenia Kane'a do Monachium jest bardzo gorący. Trwają już nawet rozmowy wśród działaczy Bayernu. - Jeśli Niemcy zdecydują się na zakontraktowanie jednego napastnika, z pewnością będzie to Kane. Jest numerem jeden na liście życzeń Bayernu. Hasan Salihamidzić i Julian Nagelsmann kochają tego zawodnika - mówił przed kilkoma dniami jeden z ekspertów Sky Sport.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jest oświadczenie Bayernu ws. Juliana Nagelsmanna. Kahn przemówił

Kapitan reprezentacji Anglii ma za sobą udany początek sezonu. Wystąpił w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Jego drużyna aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Premier League z dorobkiem 17 punktów.

W gorszej sytuacji znajduje się monachijski klub. Po 7. kolejkach Bayern zajmuje piątą lokatę z dorobkiem 12 punktów. W kolejnym spotkaniu podopieczni Nagelsmanna zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Ten mecz zaplanowano na piątek 30 września. Pierwszy gwizdek na Allianz Arenie zabrzmi o godzinie 20:30.