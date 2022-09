W Bayernie wrze, a tu Oktoberfest. Nagelsmann: Powiem o tym klubowi

W Bawarii startuje Oktoberfest. W imprezie tradycyjnie udział biorą ludzie związani z Bayernem Monachium. To wieloletnia tradycja i dla niej właśnie ekipa Bayernu pojawiła się w miejscowości Wiesn. Bo gdyby nie tradycja, to najprawdopodobniej nikomu by nie przyszło do głowy, aby wybrać się na świętowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Legenda Bayernu krytykuje mistrzów Niemiec. "To nie jest drużyna"

Julian Nagelsmann o Oktoberfeście: "Nie ma sensu tam iść"

Bayern dobrze zaczął rozgrywki Bundesligi. Wygrywał pewnie i wysoko, ale w pewnym momencie coś się zacięło. Monachijczycy w lidze zanotowali trzy remisy z rzędu. Osłodą były dobre wyniki w Lidze Mistrzów, czyli wygrane z Interem i Barceloną. Ale po tym drugim zwycięstwie mistrzowie Niemiec zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię – przegrali 0:1 z Augsburgiem. Tym samym wydłużyli passę meczów bez wygranej w lidze do czterech. Zdobyli zaledwie trzy punkty na 12 możliwych. Nastroje są więc fatalne.

Głośno na ten temat wypowiedział się trener Julian Nagelsmann. Szkoleniowiec Bayernu jest coraz mocniej krytykowany, oczywiście pojawiają się też głosy, że powinien zostać zwolniony. On sam nie chciał marnować czasu. W niedzielę odbył indywidualne rozmowy z zawodnikami, zanim ci rozjechali się na zgrupowania reprezentacji narodowych. Poza tym, w niedzielę zaplanowana była również wizyta w Wiesn na Oktoberfeście. – Jeżeli drużyna pojedzie, to muszę iść z nimi – narzekał Nagelsmann, cytowany przez "TZ". Dodał, że według niego ta wizyta nie ma sensu. – O tym też powiem klubowi – powiedział. Dodał, że "nie ma na to ochoty". Nagelsmann nie był jednak jedyny. Również dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić przyznał, że "nie jest w nastroju".

Fatalna gra Bayernu w lidze uwiera Kahna. Mówi wprost. "Na miłość boską"

Monachijczycy pojawić się jednak musieli również ze względu na zobowiązania kontraktowe. Plus to pierwszy Oktoberfest z udziałem Bayernu od 2019 roku. Na miejscu był chociażby szef klubu, Oliver Kahn. - Jak nie jesteśmy na szczycie tabeli, to sytuacja jest zawsze niepewna. Tworzymy mnóstwo okazji, ale nie zdobywamy z nich wystarczającej liczby bramek. Ciągle brakuje konsekwencji i niezbędnej koncentracji. Mamy teraz 14-dniową przerwę, więc poświęcimy trochę czasu na przyjrzenie się wszystkiemu, przeanalizowaniu i rozmowach. Mamy wszystkie warunki, doskonały skład. Wyjdziemy na całość przeciwko Leverkusen – zapowiedział Kahn. Wyraził też poparcie dla pracy Juliana Nagelsmanna. - Jest całkowicie jasne, że jest zaniepokojony sytuacją. Nie wygraliśmy czterech meczów z rzędu. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni i w złym humorze. Nie zajmujemy się żadnymi personaliami. Jesteśmy całkowicie przekonani do Juliana – dodał.

Bayern po przerwie na reprezentację zagra właśnie z Bayerem Leverkusen na swoim boisku. "Aptekarze" zaczęli sezon źle i mają na koncie tylko jedno zwycięstwo. Zajmują dopiero 15. miejsce. Bayern jest piąty.

Gikiewicz czeka na paczkę z Monachium. Zasłużył. Dostanie prezent od Neuera