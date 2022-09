Gikiewicz czeka na paczkę z Monachium. Zasłużył. Dostanie prezent od Neuera

Był doliczony czas gry, rzut rożny dla Bayernu Monachium. Bawarczycy marzyli o wyrównaniu, więc w polu karnym zameldował się nawet ich bramkarz Manuel Neuer. To właśnie on mógł odwrócić losy meczu, bo piłka po dośrodkowaniu trafiła wprost na jego głowę. Neuer skierował futbolówkę w stronę prawego słupka, ale czujność zachował jego vis-a-vis Rafał Gikiewicz. Polak w cudowny sposób wybronił strzał słynnego niemieckiego bramkarza i to on został bohaterem spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Gikiewicz powstrzymał Neuera i w nagrodę dostanie od niego koszulkę

Gikiewicz nie tylko w tej sytuacji wykazał się niezwykłą klasą. W całym meczu zachowywał doskonałą koncentrację, popisał się kilkoma efektownymi interwencjami i ani razu nie dał się pokonać. Wyczyn Gikiewicza musiał spotkać się wyjątkowym uznaniem Manuela Neuera, bo jak donosi Sueddeutsche Zeitung, Polak oczekuje na paczkę z prezentem od kolegi po fachu. Kapitan Bayernu i reprezentacji Niemiec obiecał mu przysłać swoją koszulką.

Sam bramkarz Augsburga również odniósł się do sytuacji z końcówki spotkania. - Każda piłka uratowana przeze mnie w meczu z Bayernem dawała wyjątkowe uczucie. Gdybym jednak nie obronił główki Neuera, to Manuel byłby zawodnikiem dnia - przyznał po jego zakończeniu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Rafał Gikiewicz bohaterem Augsburga

Sueddeutsche Zeitung zauważa, że Rafał Gikiewicz zasługuje na miano bohatera nie tylko ze względu na mecz z Bayernem. Już wcześniej prezentował wyśmienitą formę. Kolejkę wcześniej również uratował swój zespół, broniąc rzut karny, wykonywany przez Marvina Duckscha w wyjazdowym starciu przeciwko Werderowi Brema. Potem co prawda swoimi gestami prowokował miejscowych kibiców, ale nie można mu odebrać, że to głównie dzięki jego postawie Augsburg wygrał tamto spotkanie 1:0.

Gikiewicz był także pierwszoplanową postacią w Leverkusen, kiedy to jego zespół pokonał miejscowy Bayer 2:1. Niestety zwycięstwa nad Bayernem, Werderem i Bayerem Leverkusen to jak na razie jedyne triumfy Augsburga w tym sezonie Bundesligi. Klub Polaka zajmuje dopiero 11. pozycję z dorobkiem 9 punktów. Szansa, aby go powiększyć, nastanie po przerwie na mecze reprezentacyjne. 2 października Augsburg zagra na wyjeździe z Schalke 04.