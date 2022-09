Fatalna gra Bayernu w lidze uwiera Kahna. Mówi wprost. "Na miłość boską"

Po udanym starcie sezonu, w ostatnich czterech meczach Bayern Monachium wywalczył zaledwie trzy punkty. Monachijczycy remisowali kolejno z Borussią Moenchengladbach (1:1), Unionem Berlin (1:1) i Stuttgartem (2:2), a w sobotnim meczu z Augsburgiem ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie (0:1). Jednym z tych, którzy głośno wyrazili swoje niezadowolenie z postawy piłkarzy z Bawarii, jest prezes klubu Oliver Kahn.

Fatalna passa Bayernu trwa w najlepsze. Kahn grzmi. "Na miłość boską"

Niespodziewana porażka z Augsburgiem, w barwach którego świetnie zaprezentował się Rafał Gikiewicz, popsuła atmosferę w obozie mistrzów Niemiec. Sytuację zespołu skomentował Oliver Kahn, który nie ukrywa, że w ostatnich ligowych meczach nic nie układa się po myśli zespołu, ale większą odpowiedzialność ponoszą za to piłkarze.

- Jesteśmy w pełni przekonani do Juliana Nagelsmanna. Trener daje piłkarzom wystarczająco dużo wskazówek. To zespół jest na boisku. To, co wypracuje, musi zamieniać na gole. Kiedy masz serię czterech meczów bez wygranej, nie tylko szkoleniowiec jest niezadowolony, ale także piłkarze i władze klubu. Wszyscy jesteśmy w złym nastroju - powiedział.

Były bramkarz wysnuł również tezę, że po udanym początku sezonu w lidze oraz Lidze Mistrzów drużyna mogła poczuć się zbyt pewna siebie i przez to teraz ma problemy. - Może po tym, gdy na początku wszystko przychodziło łatwo, pojawiało się przekonanie, że Bundesligę można traktować drugorzędnie. Widać jednak, jak dobrze grają z nami rywale i w końcu trzeba będzie to zaakceptować.

Kahn jest jednak przekonany, że drużynę stać na dużo lepsze wyniki i nie trzeba mieć większych powodów do obaw. - Na miłość boską, nie rzucajmy haseł o wytrwałości! Dzięki Bogu, to jest bardzo wczesny etap sezonu. Jesteśmy na tyle silni, że w każdej chwili możemy wrócić tam, gdzie nasze miejsce. Na szczyt tabeli - dodał.

Prezes Bayernu uciął także spekulacje nt. ewentualnej zmiany szkoleniowca. Pojawiły się bowiem informacje, że w Monachium myślą o zakontraktowaniu Thomasa Tuchela. - Nie rozmawiamy z żadnym innym trenerem - oznajmił.

Bayern ma teraz dwa tygodnie przerwy od Bundesligi. W klubie mają o czym myśleć

Kolejną szansę na przełamanie złej passy Bayern będzie miał już po przerwie na mecze reprezentacji. W piątek 30 września o 20.30 zmierzy się w Bundeslidze z Bayerem Leverkusen.

Rywale mogą być jeszcze bardziej rozczarowani tym, jak układa się ten sezon. Poprzedni zakończyli na 3. miejscu w ligowej tabeli, w obecnym w siedmiu meczach zgromadzili pięć punktów i są w okolicach strefy spadkowej.