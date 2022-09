Nagelsmann zapowiada wielkie zmiany w Bayernie. I nagle: "Lewandowski"

Bayern Monachium w ostatnich tygodniach nie radzi sobie najlepiej w rozgrywkach ligowych. Po trzech remisach z rzędu mistrz Niemiec zamierzał w końcu przełamać tę rozczarowującą serię. W sobotę o 15:30 zmierzył się z Augsburgiem. Bayern ponownie zagrał zdecydowanie poniżej oczekiwań i przegrał to spotkanie 0:1. Jest to najgorszy start tego klubu od 21 lat.

Julian Nagelsmann grzmi po porażce z Augsburgiem. "Wiele musi się zmienić"

Po meczu głos zabrał trener ekipy z Monachium Julian Nagelsmann, który był wyraźnie niezadowolony z postawy drużyny. - Ostatnia seria Bayernu naprawdę nie wygląda dobrze. Wiele musi się zmienić. Pomyślę o tym i zobaczymy, jak potoczą się sprawy. Pomyślę o wszystkim, o sobie, o obecnej sytuacji - wyznał Nagelsmann na konferencji pomeczowej.

Szkoleniowiec został także zapytany o to, czy drużynie nie brakuje klasycznego napastnika. Przypomnijmy, że Bayern nie ściągnął nikogo w miejsce Roberta Lewandowskiego, który po ośmiu latach przeniósł się do FC Barcelony. - Co się zmieni, jeśli powiem "tak" lub "nie"? Jeśli powiem: nie, ludzie stwierdzą, że nie chcę dostrzec problemu. Jeśli powiem: tak, to stwierdzą, że tęsknimy za Lewandowskim. Mieliśmy klasycznego napastnika na ławce. Jest nim Choupo-Moting. Żadnego innego nie mamy - podkreślił.

Rozzłoszczony porażką Bayernu był także dyrektor sportowy tego klubu Hasan Salihamidzić. - Nastroje sięgnęły dna. Musimy wygrać następny mecz - wyznał Bośniak po meczu.

Postawę mistrza Niemiec skrytykowały również niemieckie media. "Kryzys w Bayernie trwa, a zawodnicy Juliana Nagelsmanna przegrali po kolejnym kiepskim meczu. Dzięki agresywnemu stylowi gry piłkarze Augsburga dobrze walczyli z Bayernem. Ponadto w grę monachijskiego zespołu wkradły się drobne błędy, które zaburzały im płynność gry" - czytamy na portalu Sport.de.

Obecnie Bayern Monachium zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Na poprawę sytuacji mistrz Niemiec będzie musiał trochę poczekać. Następne spotkanie rozegra dopiero po przerwie reprezentacyjnej. W przyszłej kolejce zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Mecz zaplanowany jest na 30 września o 20:30.

