Piłkarz Bayernu triumfuje. "Podziękował" Lewandowskiemu za "pomoc"

Noussair Mazraoui dołączył do Bayernu Monachium latem tego roku. Jednak pierwsze tygodnie w nowej drużynie nie były dla niego udane. Marokańczyk wystąpił w sześciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zaliczył jedną asystę. Na murawę wchodził najczęściej z ławki rezerwowych. Tak też było we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów, w którym mistrzowie Niemiec rywalizowali z FC Barceloną (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Noussair Mazraoui dumny po zatrzymaniu Lewandowskiego. "Pomógł mi wejść w to spotkanie"

W 21. minucie spotkania urazu doznał Benjamin Pavard. Francuz nie był w stanie kontynuować gry i zszedł z boiska. W jego miejsce pojawił się Mazraoui. Piłkarz od razu został rzucony na głęboką wodę, ale poradził sobie znakomicie. Niemieckie media podkreślały, że "choć to Lucas Hernandez i Leroy Sane poprowadzili drużynę do zwycięstwa, zdobywając bramki, to duży udział w sukcesie miał również Marokańczyk". 24-letni obrońca aktywnie przyłączał się do akcji ofensywnych zespołu i bardzo dobrze bronił bramki Bayernu.

Koniec historii legendarnego stadionu. Klamka zapadła. Wyburzają

Potwierdza to sytuacja z końcówki pierwszej połowy. Wówczas Mazraoui wślizgiem zablokował uderzenie Roberta Lewandowskiego. Po meczu Marokańczyk przyznał, że właśnie ten moment miał dla niego szczególne znaczenie i pomógł mu uwierzyć we własne siły. - Pojawiłem się na boisku bez żadnej rozgrzewki. To było trudne zadanie. Ale zaliczyłem bardzo dobry początek. A blok po strzale Lewandowskiego pomógł mi wejść w to spotkanie na dobre. To był moment przełomowy. Od tej chwili czułem się świetnie na murawie - podkreślił Mazraoui.

- Czy już zaaklimatyzowałem się w drużynie? Trudne pytanie. Po dwóch dobrych meczach z VfB Stuttgart i Barceloną może być jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić. Ale myślę, że to był dla mnie bardzo dobry start w Bayernie. I właśnie w ten sposób chce to kontynuować - ocenił.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Kamera uchwyciła reakcję Ronaldo. Kobieta poprosiła go o zdjęcie [WIDEO]

Postawę Marokańczyka docenił także Julian Nagelsmann. Niemiecki szkoleniowiec wyjawił, że obrońca pojawi się na boisku od pierwszych minut rywalizacji z FC Augsburgiem. - Jutro dam mu możliwość gry, niech pokaże, na co go stać - podkreślił trener na konferencji prasowej. Spotkanie pomiędzy Augsburgiem a Bayernem odbędzie się w sobotę 17 września o godzinie 15:30.