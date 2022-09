Bayern idzie po transfer, który wstrząśnie światem. Rozmowy już trwają

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Kataloński klub zapłacił za niego około 50 milionów euro. Po odejściu Polaka Bawarczycy nie zdecydowali się zakontraktowanie "typowej dziewiątki". Co prawda do drużyny dołączył Sadio Mane, ale z pewnością nie można go nazwać klasycznym napastnikiem. Wielu trenerów i ekspertów skrytykowało władze niemieckiego klubu, że ci nie potrafili znaleźć w odpowiednim czasie następcy 34-latka. Dodatkowo gra bez Polaka zaczyna być mało efektowna. Z tego powodu mistrzowie Niemiec już teraz myślą o sprowadzeniu nowego napastnika, a w kręgu ich zainteresowania znalazł się Harry Kane.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o freakach. „Kiedyś byłbym tam największą gwiazdą. Ale wyrosłem z tego"

Bayern planuje zakontraktowanie nowego napastnika. To Harry Kane. "Salihamidzić i Nagelsmann go kochają"

Informacje o planie sprowadzenia Anglika do Monachium przekazały redakcje "Bilda" oraz ESPN. "Bayern Monachium poważnie interesuje się ściągnięciem do zespołu Harry'ego Kane'a w 2023 roku. Kontrakt angielskiego napastnika z Tottenhamem jest ważny do 30 czerwca 2024 roku, dlatego Bawarczycy mają nadzieję, że piłkarz nie przedłuży obecnej umowy i będzie chciał odejść z 'Kogutów'" - czytamy.

Lewandowski dostał pod opiekę największy talent od Leo Messiego. "Idealny mentor"

Informacje te potwierdził Florian Plettenberg ze Sky Sport. - Jestem pewien, że Kane będzie bardzo gorącym tematem w Bayernie kolejnego lata. Oczywiście transfer będzie zależał od formy piłkarza w tym sezonie. Mistrzowie Niemiec powiedzieli sobie: zobaczmy, co się wydarzy. Mamy Mane, Comana, Sane i Gnabry'ego. Jeśli nie podołają, wówczas do Bayernu dołączy Kane - podkreślił dziennikarz.

Co więcej, potwierdzono, że rozmowy na temat wspomnianego transferu już trwają. - Jeśli Niemcy zdecydują się na zakontraktowanie jednego napastnika, z pewnością będzie to Kane. Jest numerem jeden na liście życzeń Bayernu. Hasan Salihamidzić i Julian Nagelsmann kochają tego zawodnika. Jedynym piłkarzem, który na ten moment może zmienić plany Bawarczyków jest Sadio Mane - przyznał jeden z rozmówców Plettenberga.

Dziennikarz wyjawił także, że doszło do kontaktu pomiędzy Bayernem a bratem napastnika i jego głównym agentem, Charlie Kane'm. - Słyszałem i zostało to potwierdzone, że Kane widzi siebie w Bayernie. Jest jeszcze za wcześnie, by wyrokować, że na pewno dojdzie do tego transferu, ale jest to możliwe. Nikt przecież nie wierzył, że Mane zamieni Primier League na Bundesligę, a tak się stało - podkreślił Plettenberg.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Najgorsi w historii. Oficjalnie. Barcelona przybiła gwóźdź

Kapitan reprezentacji Anglii ma za sobą udany początek sezonu. Wystąpił w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek. Jego drużyna aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 14 punktów. W podobnej sytuacji znajduje się monachijski klub. Po 6. kolejkach Bayern także zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem 12 punktów.