Philipp Lahm, Sami Khedira i Christian Gentner w nowym klubie. Wielkie wzmocnienia

Philipp Lahm, Sami Khedira oraz Christian Gentner dołączą do klubowych struktur VfB Stuttgart. Pierwsi dwaj będą doradcami prezesa, natomiast Gentner od początku 2023 roku obejmie funkcję kierownika zespołu. - Dla mnie bardzo ważne jest to, że udało nam się zaangażować byłych piłkarzy VfB, którzy mają odpowiednie osobowości do tych funkcji - mówił Alexander Wahrle, prezes klubu ze Stuttgartu.

