Niemcy ruszyli z trybun na Gikiewicza. Polak ujawnia, czym ich sprowokował

W 6. rundzie spotkań niemieckiej Bundesligi Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego mierzył się na wyjeździe z Werderem Brema. Przyjezdni wyszli na prowadzenie w 63. minucie po golu Ermedina Demirovicia, ale w doliczonym czasie gry ich zwycięstwo wisiało na włosku. Gospodarze w doliczonym czasie gry otrzymali rzut karnym, a jego egzekutorem był Marvin Ducksch. Polak jednak wybronił strzał Niemca... no i się zaczęło.

Kibice ruszyli na Rafała Gikiewicza. Polak ich sprowokował, a teraz tłumaczy, dlaczego

Rafał Gikiewicz po obronionym strzale przyłożył palec do ucha, wykonując znany gest pokazujący, że nie słyszy tego, co wykrzykują do niego kibice rywala. To rozwścieczyło kibiców Werderu, którzy ruszyli na Polaka z trybuny znajdującej się za bramką, ale rozjuszonych fanów powstrzymali stewardzi. Całą sytuację można zobaczyć ->>> TUTAJ.

Zachowanie bramkarza można uznać za prowokację i tak też to widział arbiter główny tego spotkania, który pokazał mu żółtą kartkę. Jak się jednak okazuje, Gikiewicz miał powody, żeby wykonać taki gest, gdyż sam był prowokowany, co wyjaśnił w rozmowie z DAZN. - To jest piłka nożna. Obrażają mnie przez prawie całą drugą połowę. Jesteśmy tylko piłkarzami. I nie możesz obrażać mojej rodziny ani mnie osobiście. Nie mogę tego zaakceptować - mówił 34-latek.

Po końcowym gwizdku Gikiewicz wciąż był bardzo wzruszony i skierował ostre słowa w stronę Niclasa Fuellkruga. Piłkarz Werderu wcześniej krytykował prowokacyjną, a momentami ostrą grę Augsburga. - Fuellkrug musi pogodzić się z porażką. Myślał, że Augsburg przyjedzie, a oni wygrają 4:0? To brak szacunku - powiedział bramkarz, który powiedział, że jego zespół był "wyraźnie lepszy".

Zwycięstwem z Werderem, Augsburg przełamał serię trzech porażek z rzędu w Bundeslidze. Klub Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego (który również wystąpił w pełnym wymiarze czasowym) zajmuje aktualnie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Piątkowy mecz był jednak jedynym z tej kolejki rozegranym tego dnia, dlatego pozostałe 16 zespołów ma swoje potyczki jeszcze przed sobą, dlatego Augsburgowi raczej trudno będzie utrzymać tę pozycję po trwającym weekendzie.

