Tak kibice Bayernu nazwali Lewandowskiego. Polak musi być gotowy na wszystko

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego tego lata ciągnęła się niczym opera mydlana. Czyli prawie każdy miał jej trochę dość, ale wszyscy byli ciekawi jej rozwiązania. Ostatecznie dzięki twardej postawie i przekonaniu władz Bayernu Monachium Polak przeszedł do FC Barcelony. Kibicom nie podobały się okoliczności jego odejścia i wiadomo, że nie zostaną mu one wybaczone zbyt szybko.

Kibice Bayernu Monachium pokazali przedsmak tego, co może czekać Roberta Lewandowskiego na Allianz Arena

W środę 7 września Bayern Monachium rozegrał pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Bawarczycy zmierzyli się na wyjeździe z Interem Mediolan, a mecz zakończył się ich zwycięstwem 2:0. W jego trakcie kibice mistrzów Niemiec, mimo nieobecności Roberta Lewandowskiego, dali mu do zrozumienia, iż nie będzie on witany po powrocie do Monachium, jak legenda tego klubu.

W podcaście "Bayern Insider" Christian Falk zwrócił uwagę właśnie na to uwagę. Niemiecki dziennikarz przekazał, że w pewnym momencie kibice nazwali Lewandowskiego "najemnikiem". To rzecz jasna odnosi się właśnie do sposobu, w który Polak opuścił klub z Monachium. Można zatem wywnioskować, iż napastnik FC Barcelony musi być przygotowany, na nieprzychylne, a być może nawet i wrogie przyjęcie na Allianz Arena, bo już starcie z Interem było pierwszą oznaką żalu i złości wśród sympatyków mistrzów Niemiec.

W zupełnie innych nastrojach tego spotkania wyczekują Julian Nagelsmann i Thomas Mueller. Szkoleniowiec Bayernu powiedział, że z niecierpliwością wyczekuje powrotu Lewandowskiego. - Niekoniecznie jako przeciwnika, bo on jest bardzo, bardzo dobry, ale jako osobę. To będzie ekscytujący mecz - podkreślił. Z kolei Mueller powiedział, że "będzie ciężko, ale ciepło".

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną zostanie rozegrany we wtorek 13 września o godz. 21:00. Zanim jednak oba zespoły spotkają się w bezpośrednim starciu, w weekend czekają je mecze ligowe. Bayern w ramach 6. kolejki Bundesligi podejmie u siebie w sobotę 10 września VfB Stuttgart o godz. 15:30. "Barca" tego samego dnia zagra w 5. kolejce LaLiga na wyjeździe z Kadyksem. Xavi w tym meczu zamierza dokonać kilku poważnych zmian w składzie, co opisywaliśmy ->>> TUTAJ.

