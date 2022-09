Burza wokół reprezentanta Niemiec. Poważne oskarżenia. I to nie pierwszy raz

Tego lata Niklas Suele przeniósł się z Bayernu Monachium do Borussii Dortmund. Obrońca nie zaczął najlepiej pobytu w nowym klubie. Do tej pory rozegrał jedynie 39 minut w Bundeslidze. Powodem jego nieobecności jest kontuzja mięśniowa.

Niklas Suele ma problemy z nadwagą. "To nieprofesjonalne"

Jak się okazuje, uraz nie jest jedynym problemem, z którym boryka się Suele. Jak wyjawił dziennikarz "Bilda" Alfred Draxler, zawodnik zmaga się także z nadwagą. - Nie sądzę, że mówi się o nadmiernej dyscyplinie, jeśli chodzi o piłkarza, który przychodzi do klubu z nadwagą. To nieprofesjonalne, że zawodnik przyszedł do Borussii Dortmund z dwoma kilogramami za dużo - wyznał Draxler w programie "Lage der Liga".

Słowa dziennikarza potwierdził agent Suele Volker Struth, który wyznał ponadto, że nadwaga obrońcy stanowiła problem w negocjacjach z klubem. Wówczas piłkarz został zapytany, czy to prawda, że lubi pić piwo i jeść hamburgery. - Tak, to prawda, ale inni piłkarze też to robią. Jedynie ja mówię o tym częściej i przez to widzicie moje dodatkowe dwa kilogramy - odpowiedział Niemiec, cytowany przez portal Watson.de.

W obronie zawodnika stanął później jego agent. - Na końcu liczy się tylko to, żeby Suele grał regularnie. W Dortmundzie jest dopiero od kilku tygodni. Dajmy mu trochę czasu. Jestem przekonany, że będzie miał dobry sezon i zagra też na mundialu - wyznał Struth.

Problemy fizyczne zawodnika skomentował także dyrektor sportowy Borussii Dortmund Sebastian Kehl. - On dopiero dochodzi do siebie po kontuzji. To jasne, że nie jest gotowy do gry w 100%. Musi popracować, ale nie wydaje się mi się, że powinniśmy ciągle rozmawiać na ten temat - powiedział Kehl w rozmowie z telewizją DAZN.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy na jaw wychodzą problemy z nadwagą Niklasa Suele. W 2020 roku, kiedy jeszcze był piłkarzem Bayernu Monachium, ówczesny trener klubu Hansi Flick odsunął go z tego powodu z drużyny. Zdaniem "Bilda" zawodnik przy wzroście 195 centymetrów ważył blisko 100 kilogramów.

Borussia Dortmund zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. W następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę o godzinie 15:30.

