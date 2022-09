"Najbardziej pechowy piłkarz świata" kończy karierę. Latem chciała go Legia

Kłopoty Badstubera zaczęły się w grudniu 2012 roku, gdy podczas meczu Bayernu z Borussią Dortmund doznał zerwania więzadeł krzyżowych. Wtedy jeszcze nie wiedział, że to początek drogi do regionalnej ligi i zapomnienia. Nie wiedział, że przez pięć lat zagra tylko w 28 meczach i spędzi poza boiskiem ponad 1000 dni.

Jak opisał Dawid Szymczak w tekście podsumowującym kłopoty Badstubera, już dwa dni po meczu z Borussią przeszedł operację w Augsburgu i lekarze powiedzieli mu, żeby przygotował się na około osiem miesięcy bez gry. Kilka dni później Badstuber przechadzał się o kulach po ośrodku treningowym Bayernu przy Saebener Strasse. W marcu, po trzech miesiącach ćwiczeń, okazało się, że Badstuber raz jeszcze musi pójść pod nóż, bo w kolanie powstał stan zapalny. Statystycznie dzieje się tak u co dziesiątego operowanego piłkarza po kontuzji więzadeł krzyżowych.

Nawet Guardiola dodawał mu otuchy

W trudnym momencie otuchy dodawał mu Pep Guardiola. Zadzwonił, zanim objął Bayern i mieszając angielski z niemieckim dopytywał Badstubera, jak się czuje i jak mu idzie rehabilitacja. Po 629 dniach żmudnej rehabilitacji, z przegapionym mundialem w Brazylii, wrócił do gry.

I gdy wydawało się, że wszystko wraca na dobre tory, bo Guardiola wystawiał Badstubera w każdym meczu, a z gry w reprezentacji zrezygnował Per Mertesacker, więc potrzebny był nowy środkowy obrońca, przyszła kolejna kontuzja. Tym razem lewego uda. Kolejna operacja, kolejna rehabilitacja, kolejny powrót po czterech miesiącach i radosny krzyk Guardioli na pierwszym treningu Badstubera: "Holger! Kocham cię!".

Ale kontuzje zamiast omijać Badstubera, nasilały się. Znów lewe udo. Pół roku przerwy. Powrót. Trzy miesiące gry i kolejna kontuzja - złamana kostka. Nie tylko w Bayernie nie potrafili uwierzyć, jak wielkiego pecha ma ich wychowanek. W następnym meczu również piłkarze Augsburga przygotowali specjalne koszulki. Kibice wyciągnęli olbrzymi transparent: "Po prostu naprzód. Nigdy się nie poddawaj, Holger!".

Gdy do klubu przyszedł Carlo Ancelotti, zaczął się upadek Badstubera. Włoch nakłonił Niemca do wypożyczenia, przez co ten trafił do Schalke, co okazało się fatalnym wyborem, bo Badstuber nie miał zbyt wielu okazji do gry, przez co nie był w stanie wrócić do optymalnej formy.

W cztery lata z Bundesligi do 4. ligi

W sierpniu 2017 roku trafił na rok do VfB Stuttgart, w którym zagrał w 28 meczach, zdobywając dwa gole. Niemiecki klub zaproponował mu następnie trzyletnią umowę, którą Badstuber podpisał, nie mając zbyt wielu innych możliwości. I tu znów przytrafiła mu się kontuzja, wykluczająca go z gry na kilka miesięcy. Na domiar złego, w jej trakcie do klubu został sprowadzony trener Markus Wantsierl, z którym Badstuber spotkał się już w Schalke. I tym razem też niechętnie stawiał na byłego piłkarza Bayernu.

W 2019 roku wraz z Stuttgartem spadł do 2. Bundesligi, gdzie występował regularnie, opuszczając tylko trzy spotkania ligowe. Znów doznał jednak kontuzji i znów zmienił się trener. Badstuber krytykował metody Matarazzo, przez co ten zdecydował się zesłać go do czwartoligowych rezerw. Gdy jego kontrakt wygasł latem 2021 roku, trafił za darmo do szwajcarskiego Luzern. I choć podpisał roczny kontrakt, już w styczniu 2022 roku został bez klubu, mając książeczkę zdrowia liczącą kilkadziesiąt stron.

Od tamtej pory Badstuber nie znalazł nowego klubu, choć jeszcze latem tego roku miała nim interesować się Legia Warszawa. Nic więc dziwnego, że Niemiec podjął decyzję o zakończeniu swojej kariery, którą najprościej opisać stwierdzeniem "najbardziej pechowego piłkarza świata".