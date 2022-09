Pytanie o Lewandowskiego zirytowało Nagelsmanna. Odszczeknął. Nerwy w Bayernie

Bayern Monachium kapitalnie rozpoczął nowy sezon Bundesligi. W pierwszych trzech meczach zdobył komplet punktów i strzelił aż 15 goli, tracąc tylko jednego. Do tego zdobył Superpuchar Niemiec (5:3 z RB Lipsk). Niemieckie media prześcigały się w analizach, dlaczego Bayern jest lepszy po tym, jak Robert Lewandowski odszedł do Barcelony.

Monachijczycy niespodziewanie wpadli jednak w mały dołek. W ostatnich dwóch meczach zdobyli tylko dwa punkty. Zremisowali u siebie z Borussią Moenchengladbach i na wyjeździe z Unionem Berlin. Zwłaszcza w tym pierwszym meczu byli szalenie nieskuteczni. I nagle wróciły pytania o to, czy mistrzom Niemiec nie brakuje skutecznego napastnika. Takiego, jakim był Lewandowski.

"Bild" pisze, że zapytany o to po meczu Naglesmann zareagował irytacją. – To pytanie pojawia się tylko dlatego, że je zadałeś – miał powiedzieć do dziennikarza po remisie z Unionem. "Bild" odpowiada jednak, że pytanie pojawia się, gdyż "fakty mówią same za siebie". Niemcy zwracają uwagę, że w poprzednich dwóch meczach Bayern miał aż 56 szans na zdobycie gola. Strzelił z tego tylko dwa gole. Dodatkowo Leroy Sane zmarnował ostatnie cztery dogodne szanse na zdobycie gola. "Bild" przypomina też, że Lewandowski w zeszłym sezonie strzelił 14 goli, które dawały wyrównanie albo prowadzenie.

- Takiego napastnika, który gwarantuje gole dla drużyny, nie jest tak łatwo zastąpić. Problem przeniósł się na ten sezon i Bayern zdaje sobie z tego sprawę teraz – uważa cytowany przez "Bild" Felix Magath.

Bayern po dwóch remisach spadł na trzecie miejsce w tabeli Bundesligi. Sensacyjnie prowadzi Freiburg, druga jest Borussia Dortmund. W środę monachijczyków czeka pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. W Mediolanie zagrają z Interem.