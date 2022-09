Bayern szykuje hitowy transfer. Sprowadzą następcę Lewandowskiego

Bayern Monachium latem stracił swojego najskuteczniejszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, który odszedł do FC Barcelony. Polak sezon w sezon gwarantował kilkadziesiąt goli. Pod jego nieobecność ciężar zdobywania bramek spadł na pozostałych zawodników. Ci, póki co, radzą sobie dobrze i w pierwszych czterech meczach Bundesligi wbili rywalom aż 16 goli. Rządzący kubem zdają sobie jednak sprawę, że drużyna potrzebuje klasowego środkowego napastnika.

Już tego lata z klubem z Bawarii łączonych było kilka głośnych nazwisk. W pewnym momencie wiele mówiło się o możliwym transferze Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. Anglik już niemal tradycyjnie co rok rozważa opuszczenie londyńskiego zespołu, który nie potrafi skutecznie włączyć się do walki o najważniejsze trofea. Ambicje 29-letniego snajpera przerastają klub.

Okno transferowe zostało zamknięte, a Kane pozostał w Tottenhamie. Jak informuje jednak Christian Falk z "Bilda", temat jego transferu powróci w przyszłym roku. Bayern Monachium jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Anglika do siebie.

Umowa Kane'a z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Bayern chce zaczekać na moment, gdy piłkarz wejdzie w ostatni rok kontraktu, co ułatwi przeprowadzenie transferu i znacznie obniży jego cenę. Anglik rozważa przedłużenie umowy z Tottenhamem, jednak Niemcy mieli go poprosić, by wstrzymał się z decyzją. Za kilka miesięcy spróbują go sprowadzić, jeśli nie zwiąże się on ponownie z "Kogutami".

Harry Kane jest wychowankiem Tottenhamu i jego legendą. Do tej pory w ekipie z północnego Londynu rozegrał 391 meczów i strzelił 252 gole. W tym sezonie zaliczył pięć występów i zdobył cztery bramki.

