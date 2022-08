Złoty strzał Krzysztofa Piątka. Możliwy sensacyjny transfer za pieniądze z LM

Wciąż niejasna jest przyszłość Krzysztofa Piątka, który wydaje się być na wylocie z Herthy Berlin. Od początku tego okna transferowego napastnik bezowocnie szuka nowego klubu. Choć pojawiały się liczne plotki o propozycjach z Serie A, z jak chociażby z Salernitany, to Piątek wciąż nie zmienił klubu. Do końca okna transferowego pozostało zaledwie kilka dni, a na horyzoncie wreszcie pojawiła się bardzo interesująca opcja dla niego.

Krzysztof Piątek może trafić do FC Kopenhagi. Duńczycy wydają się być zdeterminowani

Jak podaje Farzam Abolhosseini z B.T., zawodnik może trafić do mistrza Danii FC Kopenhagi. Kluby rozmawiają zarówno na temat transferu definitywnego, jak i wypożyczenia. Według duńskiego dziennikarza bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja.

Mistrzowie Danii szukają wzmocnień po pierwszym awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów od sezonu 2016/2017. Powrót do elitarnych rozgrywek sprawił, że zespół zyskał na to dodatkowe środki. Temat jawi się jako poważny, a sprowadzenie Piątka uznano jako "największy priorytet Kopenhagi w ostatnich dniach okna transferowego".

"Jedyny pytanie, czy Peter Christiansen (dyrektor sportowy klubu - przyp. red.) wystarczająco oczaruje Niemców i Piątek i ku uciesze fanów ściągnie do klubu gigantyczne nazwisko" - czytamy także. Duńczycy są podekscytowani możliwością sprowadzenia napastnika. Zwracają uwagę na to, że ma 27 lat, więc jest w idealnym wieku dla piłkarza, przypominają także o kwotach, za jakie był sprowadzany do Milanu oraz Herthy.

Krzysztof Piątek trafił do Niemiec w styczniu 2020 roku. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Fiorentinie, w której strzelił sześć goli w 18 meczach. Włoski klub nie zdecydował się go wykupić. W FC Kopenhadze gra inny reprezentant Polski Kamil Grabara, w przeszłości napastnikiem był tam Kamil Wilczek.